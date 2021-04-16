Öğretmen Elçin Çağlar’dan çocuklara matematiği sevdirecek proje

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Elçin Çağlar, öğrencilere matematiği sevdirecek ve matematiğin eğlenceli dünyasına yolculuk yaptıracak “Math School In My Dream” projesi üzerinde çalışıyor.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Avrupa’da 216 bin okulun aktif olduğu e-Twininng sisteminde öğretmenlerin öncülüğünde hazırlanan projeler ile öğrenciler farklı okullardan ve farklı ülkelerden arkadaşları ile tanışıp çalışmalar yapabiliyor. Böylece öğrenciler, okul dersleriyle de uyumlu olarak farklı kültürler tanıyabiliyorlar. Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Elçin Çağlar rehberliğinde yürütülen “Hayalimdeki Matematik Okulu” adlı projenin amacı ise matematiği sevdirmek ve matematiğin eğlence dolu dünyasına yolculuk yapmak. Proje ekibinde 6. sınıf öğrencileri yer alıyor. Aralık ayında başlayan ve mayıs ayında tamamlanacak olan projeye farklı illerden 9 okul ve Azerbaycan’dan bir okul katılıyor.