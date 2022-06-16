Öğretmen eğitiminde yeni rekor

Milli Eğitim Bakanlığının faaliyete geçirdiği Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yılın ilk 5 ayında 3 milyon 203 bin 503 okul yöneticisi ve öğretmene sertifika verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin niteliğini artırmak için öğretmenlerin mesleki gelişimlerine büyük önem veriyor. Öğretmenlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak istedikleri eğitime ulaşabilmelerini sağlamak üzere faaliyete geçen ÖBA dijital platformu, 2022 yılı başından bu yana hizmet veriyor. Bu yılın ilk 5 ayında 443 bin 467’si okul yöneticilerine, 2 milyon 760 bin 36’sı öğretmenlere olmak üzere toplam 3 milyon 203 bin 503 sertifika verildi. 2021 yılının aynı döneminde ise 146 bin 848’si yöneticilere, 854 bin 44’ü öğretmenlere 1 milyon 892 belge verilmişti. Verilen sertifika sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 220 oranında artış yaşandı.

Okul yöneticilerince tamamlanan eğitim sayısı, 2022 yılının ilk 5 ayında 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 202 oranında artarak 146 bin 848’den 443 bin 467’ye yükseldi. 2021 yılının ilk 5 ayında öğretmen ve yönetici başına verilen eğitim saati 27,79 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 72’lik artışla 47,90 saate yükseldi. Alınan eğitimlerin yüzde 53’ünü öğretmenlik genel alan bilgisi, yüzde 22’sini kişisel gelişim, yüzde 12’sini öğretmenlik özel alan bilgisi, yüzde 10,8’ini yönetim eğitimleri ve kurumsal eğitimler oluşturuyor.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Kişisel gelişimden mesleki alanlara kadar öğretmenlerimize yönelik çok geniş bir yelpazede eğitimler düzenliyoruz. 2022 yılında öğretmenlerimizin uzaktan eğitimde seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı kurduk. İmkanlar çeşitlendikçe öğretmenlerimizin talebi de artıyor. 2022 yılının ilk 5 ayında toplam 3 milyon 203 bin 503 sertifika verdik. 2021 yılının aynı döneminde bu sayı 1 milyon 892 idi. Yani yüzde 220’lik bir artış söz konusu” dedi.

2022 yılında en önemli değişikliğin okul temelli mesleki gelişim programı olduğunu belirten Özer, okulların ihtiyaç duydukları eğitimleri kendilerinin belirlediğini, Bakanlığın da destek olmak için bu alandaki bütçeyi geçen yıla göre 35 kat artırdığını kaydetti.