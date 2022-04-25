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Öğretmen eğitiminde 2022 yılının ilk dört ayında yüzde 213’lük artış

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan öğretmenlere yönelik eğitimler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 213’lük bir artış gerçekleştirdi. 2021 yılının ilk dört ayında 780 bin 482 öğretmen eğitimlere katılırken bu sayı 2022 yılının ilk dört ayında, yüzde 213’lük artışla 2 milyon 439 bin 223’e yükseldi.

Eğitim 25.04.2022, 10:03
Öğretmen eğitiminde 2022 yılının ilk dört ayında yüzde 213’lük artış

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan öğretmenlere yönelik eğitimler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 213’lük bir artış gerçekleştirdi. 2021 yılının ilk dört ayında 780 bin 482 öğretmen eğitimlere katılırken bu sayı 2022 yılının ilk dört ayında, yüzde 213’lük artışla 2 milyon 439 bin 223’e yükseldi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) seferberlik başlatıldı. Bu çerçevede ilk adım, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) dijital platformunun oluşturulmasıyla atıldı ve ÖBA 24 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinde kullanıma açıldı. Öğretmemelere sunulan eğitim seçenekleri de artırıldı. İlk kez okul temelli mesleki gelişim eğitimleri uygulanmaya başlandı. Düzenlenen eğitimlere 2021 yılının ilk dört ayında 780 bin 482 öğretmen katılmışken bu sayı 2022 yılının ilk dört ayında, yüzde 213’lük artışla 2 milyon 439 bin 223’e yükseldi. 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasındaki ara tatilde ÖBA üzerinden uzaktan eğitimle sunulan mesleki çalışmalara ise 1 milyon 404 bin 338 öğretmen katıldı. Eğitime katılan öğretmenlerin yüzde 54’ü öğretmenlik genel alan bilgisi çerçevesinde eğitim alırken bunu yüzde 23 ile kişisel gelişim ve yüzde 13 ile öğretmenlik özel alan bilgisi çerçevesinde düzenlenen eğitimler takip etti.

Öğretmen başına eğitim 38 saate yükseldi

MEB tarafından düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerinde 2021 yılının ilk dört ayında öğretmen başına 22 saatlik eğitim düşerken 2022 yılının ilk üç ayında bu sayı, yüzde 73 artarak 38 saate yükseldi. Bakanlık, Okul yöneticilerinin eğitimlerine de özel ilgi gösteriyor. Her bir okul iklimini pozitif bir şekilde güçlendirmek için okul yöneticilerine mesleki gelişimden kişisel gelişime, çok geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunuluyor. Bu çerçevede 2021 yılının ilk dört ayında 102 bin 716 okul yöneticisi eğitimlerden yararlanırken bu sayı 2022 yılının ilk dört ayında yüzde 75 artarak 179 bin 580’e yükseldi.

Öğretmen başına eğitim hedefi 120 saate yükseldi

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Bu dönem odaklandığımız temel konuların başında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi yer almaktadır. Bu çerçevede çok boyutlu adım atıyoruz ve bu adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyoruz. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız, 2020 yılına göre yüzde 163 artarak yaklaşık 2,9 milyona ulaşmış ve böylece son on yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmıştık. 2022 yılında öğretmenlerimizin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk ve bu dijital platformu ilk kez, 24 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanmaya başladık. Öğretmenlerimizin eğitim seçeneklerini artırdığımızda öğretmenlerimizin eğitim taleplerinin arttığını görüyoruz. Bu talep artışı, rakamlara da yansıyor. Örneğin 2021 yılının ilk dört ayında eğitimlere 780 bin 482 öğretmen katılmışken bu sayı, 2022 yılının ilk dört ayında yüzde 213’lük artışla 2 milyon 439 bin 223’e yükseldi. Bu artış, öğretmen başına düşen ortalama eğitim saatinin de yükselmesini sağladı. 2022 yılı sonuna kadar öğretmen başına ortalama eğitim saatinin en az 120 olmasını hedefliyoruz. Eğitim seçenekleri arttıkça bu sayının çok daha yükseleceğine inanıyorum.”

İlk kez okul temelli mesleki gelişim programı uygulanıyor

2022 yılında en önemli değişikliğin okul temelli mesleki gelişim programı olduğunu belirten Özer, “Artık okullarımız ihtiyaç duydukları eğitimleri kendileri belirliyor ve biz de gerekli bütçeyi okullarımıza gönderiyoruz. Bu program ilk kez uygulanıyor. 2022 yılında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili tüm eğitim taleplerini bu program ile destekleyebileceğiz. Bunun için kullanacağımız bütçeyi 2021 yılına göre 35 kat artırdık. Bu süreçleri başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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