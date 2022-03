Öğretmen Başkan’dan mektupla forma isteyen minik öğrencilere sürpriz

Aynı zamanda öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kendisine mektup yazarak sınıflarında kurdukları futbol takımı için forma isteyen minik öğrencileri kırmadı. Oğuz, kız ve erkek çocuklarından oluşan 3’üncü sınıf öğrencilerine forma ve top hediye etti.

Kahramankazan Hamdiye Ünlü İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri, belediye başkanlığının yanı sıra edebiyat öğretmeni olan Oğuz’a bir mektup yazdı. Mektuplarında sınıflarında bir futbol takımı kurduklarını anlatan öğrenciler, bu takım için forma talebinde bulundu. Başkan Oğuz, futbol takımında yer alan öğrencilerin isimlerinin de yer aldığı mektup kendisine ulaşır ulaşmaz harekete geçti. Oğuz, kız ve erkek öğrencilerden oluşan futbol takımı için formalar hazırlattı. Üzerlerinde öğrencilerin isimlerinin yer aldığı formalar daha sonra öğrencilere ulaştırıldı.

Minik öğrencilere formaları Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Yücelen Özcü tarafından teslim edildi. Oğuz öğrencilere formalarının yanı sıra futbol topu da hediye etti. Formalarına ve toplarına kavuşan miniklerin sevinci görülmeye değer görüntülere sahne oldu. Minik öğrenciler yazdıkları mektup sonrasında kendilerini kırmayan Oğuz’a teşekkür etti.

"Her zaman yanınızdayız"

Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak öğrenci, öğretmen ve velilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Öğrencilerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Okullarımıza sürekli olarak tüm alanlarda destek veriyoruz. İlkokula yeni başlayan yavrularımıza her yıl kırtasiye seti hediye ediyoruz. Okullarımıza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Ayrıca spor kulübümüzde 12 farklı branşta çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma imkânı sunuyoruz. Yavrularımızdan gelen bu mektup beni çok heyecanlandırdı ve hemen kendilerine formalarını takdim ettik. Yavrularımız yeter ki spor yapsın ve derslerini ihmal etmesin. Biz her zaman onların yanındayız” diye konuştu.