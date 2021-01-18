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Öğretmen atamaları | Kadrolu öğretmen alımı 2021

Öğretmen atamaları ne zaman olacak? Öğretmen alımı branşları öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyeside görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı bir yandan MEB öğretmen atama tarihlerini araştırırken diğer yandan da kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere kamu öğretmen alım haberlerini takip ediyor. Adalet Bakanlığı kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere kadrolu öğretmen alımı yapmakta. Peki öğretmen alımları ne zaman? Adalet Bakanlığı kadrolu öğretmen alım başvuru şartları neler?

Eğitim 18.01.2021, 10:15
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Öğretmen atamaları | Kadrolu öğretmen alımı 2021

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9’uncu dereceli kadrolara, 35’i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacaktır. 

Öğretmen alımları ne zaman?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı öğretmen atamaları için başvurular 18.01.2021- 29.01.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adalet Bakanlığı öğretmen alım şartları neler?

a) Adaylarda aranacak şartlar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını;  şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerine sisteme yüklenilecek belgeler;

-Diploma,

-Transkript,

-Sertifika (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası),

- Askerlik durum belgesi, (askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporu)

Adalet Bakanlığı öğretmen alımı ilan detayları için tıklayın

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