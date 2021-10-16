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Öğrencisini azarlayıp tehdit etmişti! O öğretmen hakkında karar verildi...

Konya'da okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencisini azarlayarak tehdit eden öğretmen 'evde öğretmenlik' yapacak.

Eğitim 16.10.2021, 11:22
Öğrencisini azarlayıp tehdit etmişti! O öğretmen hakkında karar verildi...

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir okulda, 1'inci sınıfa başlayan A.Ç. okulun ikinci gününde sınıfa uyum sağlayamayarak, annesini istedi. Öğretmen Ayşe I. ise öğrenciyi azarlayarak ''Terbiyesiz; ağla ağla, seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” diye karşılık verdi.

7 Eylül'de yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler yayınlanınca tepki çekmişti.
Söz konusu görüntülerde 1’inci sınıfa başlayan A.Ç., okulun ikinci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istedi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Ayşe I., A.Ç.’ye, "Terbiyesiz" diyerek bağırdı. A.Ç.’nin “İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum” diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine Ayşe I., ''Ağla ağla, seni disipline yollayacağım, haberin olsun. Müdür Bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” dedi.

Görüntülerin basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğretmen Ayşe I. hakkında idari soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Selçuklu ilçemizdeki bir okulumuzda, öğrencisine karşı tutum ve davranışları medyaya yansıyan öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

7 Eylül'de yaşanan olay hakkında Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Bu sırada öğretmen Ayşe I., 10 gün rapor aldı. Raporunun bitmesiyle müfettişler, öğretmenin ifadesine başvurdu. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturmanın tamamlanmasına kadar tedbir amaçlı Ayşe I.’yı başka bir okula evde eğitim öğretmeni olarak görevlendirildi.

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