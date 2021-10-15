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Öğrencinin “Okullar tatil olacak mı” sorusuna Bakan Özer’den gülümseten yanıt

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde olduğu sırada sınıfların pencerelerinden öğrenciler tarafından “Okullar tatil olacak mı?” sorusu yöneltildi. Bakan Özer’in öğrencilere yanıtı, “Okullar tatil olmayacak” oldu. O diyalog yüzleri gülümsetti.

Eğitim 15.10.2021, 15:36
Öğrencinin “Okullar tatil olacak mı” sorusuna Bakan Özer’den gülümseten yanıt

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde olduğu sırada sınıfların pencerelerinden öğrenciler tarafından “Okullar tatil olacak mı?” sorusu yöneltildi. Bakan Özer’in öğrencilere yanıtı, “Okullar tatil olmayacak” oldu. O diyalog yüzleri gülümsetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depreme karşı yenilenen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeniden hizmete açılması nedeniyle bugün düzenlenen törene katıldı. Bakan Özer’in okul bahçesinde bulunduğu esnada sınıflarının penceresinde seslenen liseliler, Özer’e “Okullar tatil olacak mı?” diye sordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtı ise “Okullar tatil olmayacak” oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer ile öğrencilerin arasındaki diyalog anları yüzleri gülümsetti.

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