Öğrencilerin yeni durak sevinci

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere ve mahallelere kurulumu yapılan dolmuş durakları, beğeni topluyor. Daha önceleri derme çatma duraklarda servis bekleyen öğrencilerin yüzleri, korunaklı yeni duraklarla gülüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü ile imzalanan ’’Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma’’ protokolü kapsamında yürütülen proje ile hükümlüler tarafından üretilen modern durakların kurulumu devam ediyor. Ordu’nun 19 ilçesinde ilçe merkezleri ve birçok kırsal mahallede kurulumu yapılan duraklar her yaştan vatandaşın beğenisini kazanıyor.

Modern duraklarda servis bekliyorlar

Daha önceleri yağmurlu ve karlı havalarda yağış altında okula gitmek için servis bekleyen çocukların yüzleri yeni duraklarla gülüyor. Kurulumu yapılan modern duraklar sayesinde çocuklar, yağmur ve kar yağışından etkilenmeden servis saatlerini bekliyor. Derme çatma duraklarda servis beklemeye son veren Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmasıyla çocukların mutlulukları yüzlerine yansıyor.

Durak kurulumları aralıksız devam ediyor

Proje kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede şu ana kadar bin 120 durağın kurulumu tamamlanırken planlanan program doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda kurulumlar ise aralıksız devam ediyor.