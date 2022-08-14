Öğrencilerin ürettiği 25 bin adet daha ahşap oyuncak, MEB’e gönderildi

Kastamonu’da meslek lisesi öğrencileri tarafından Türkiye’deki okullara gönderilmek üzere üretilen 25 bin oyuncak daha Milli Eğitim Bakanlığına teslim edildi.

1869’da ‘teknik okul’ olarak Kastamonu’da kurulan ve daha sonra Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitime devam eden lisede öğretmen ve öğrenciler, Türkiye’de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimini devam ettiriyor. “Bir Oyuncaktan Daha Fazlası” adı altında hazırlanan proje çerçevesinde Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince üretimi yapılan ahşap oyuncaklara talep her geçen gün artmaya başladı.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretimi yapılan ahşap oyuncaklardan 17 milyon 800 bin TL karşılığında 150 bin adet 81 ilde okul öncesi 3-6 yaş arası çocukların hem kişisel gelişimleri hem de oyuncak ihtiyaçlarının karşılanması noktasında protokol imzalanarak siparişi verildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan 383 bin 440 adet parçadan oluşan 10 bin 87 kutu içerikli, 393 bin 527 adet parçadan oluşan 5 farklı tasarımdaki ahşap oyuncaklar önceki günlerde hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmek üzere gönderildi. Akabinde yeniden hazırlanan 25 bin adet ahşap oyuncaklarda tıra yüklenerek Ankara’ya sevki yapıldı. 150 bin adet ahşap oyuncak üretiminin yılsonuna kadar tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmesi bekleniyor.

“Kastamonu’ya ahşap oyuncağım üretim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz”

Kastamonu’da her evin altında atölyeler oluşturarak ahşap oyuncağın üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Taşmektep MTAL Mobilya ve Tasarım Bölümü Öğretmeni Mustafa Alibaş, “Taşmektep oyuncak projemiz, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca okulumuz pilot okul seçildi. 3 yıl süre zarfı içinde Ar-Ge ve tasarım sürecimiz devam etti. Bu süreçte yaklaşık 25 oyuncağı inovasyon ile kendimize özel hale getirmiş olduk. Bakanımız Mahmut Özer Beye, Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Bahçacıoğlu tarafından 3 Şubat’ta oyuncakları tanıtmaya götürdü. Bakanımız oyuncakları çok beğendiğini söylediler. Budan sonra ise sipariş sürecimiz başlamış oldu. Tabii bu süreç içerisinde Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Bahçacıoğlu’un çok büyük katkıları ve emeği çok fazla oldu. Özellikle Bakanımızın mesleki eğitime önem vermesinden dolayı oyuncak projemiz bir üst seviye ivme kazanmış oldu” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beğenilen oyuncaklardan sonra üretim sürecinin hızlandığını belirten Alibaş, “Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaptılar ve okulumuza 5 çeşit oyuncak çeşidinden, her birinden 30 bin adet olmak üzere, toplam 150 bin adet oyuncak siparişi verildi. Okulumuz ve atölyemizin kapasitesi 150 bin oyuncağa göre fiziki imkanlarımız yok. Bu aşamada ek binalarımız yeniden yapılıyor şu anda. Kapasitemiz aylık 5 bin adet ama biz kapasitemizi üst seviyelere çıkarmayı hedefleyerek, 32 öğrenci ve 21 öğretmenimiz ile üstün bir performans göstererek şu an bu hedefi yakalamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Geçen ay 10 bin adet oyuncağı Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiklerini ifade eden Alibaş, bu ay da 25 bin adet ahşap oyuncağı gönderdiklerini belirterek, “Bu ay 10 gün süren bayram tatili ve okul içinde yaşanan tadilatlar nedeniyle biraz geriden gidiyoruz. Hedefimiz 30 bin adet ahşap oyuncaktı ama şu an 25 bin adet oyuncak oldu. Bu, 25 bin adet oyuncağımızı Milli Eğitim Bakanlığı’na da teslim ettik. Bu oyuncaklarımızın içerisinde 5 bin neşeli küpler, 4 bin ahşap denge, 6 bin 350 sihirli raket, 5 bin tetris, 5 bin 280 bak-yap olmak üzere toplam 25 bin adet oyuncağı teslim ettik. Bu rakamı Ağustos ayında 30 ila 40 bin hedefine ulaşmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.