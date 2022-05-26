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Öğrencilerin projeleri birbiriyle yarıştı
Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Yokuşdibi İlköğretim Okulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği bilim fuarı açıldı.
Eğitim 26.05.2022, 14:39
Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Yokuşdibi İlköğretim Okulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği bilim fuarı açıldı.
Okulun bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına, Kaymakam Yasin Şahin, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Uzunçakmak, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı projelerin sergilendiği standartları gezen Kaymakam Şahin, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.