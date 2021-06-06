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Öğrencilerin korona virüs tedbirli LGS heyecanı başladı

Ağrı’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, korona virüs tedbirleri altında başladı.

Eğitim 06.06.2021, 10:21
Öğrencilerin korona virüs tedbirli LGS heyecanı başladı

Ağrı’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, korona virüs tedbirleri altında başladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS, ülke genelinde olduğu gibi Ağrı’da da büyük bir heyecanla başladı. Kentte sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların önüne gelen adaylar, sınav öncesi pandemi kuralları tedbirleri ile sınav merkezine alındı. Maskelerini takan öğrenciler görevliler tarafından kontrol edildikten sonra içeriye alındı. Çocuklarıyla birlikte sınav merkezine gelen aileler için ise heyecanlı bekleyiş başladı.
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