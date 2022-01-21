banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?

Öğrencilerin karne heyecanına Vali ve Belediye Başkanı da ortak oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, karne heyecanı yaşayan çocukların duygularına ortak olarak çocukların karnelerini kendi elleriyle verdiler.

Eğitim 21.01.2022, 11:28
Öğrencilerin karne heyecanına Vali ve Belediye Başkanı da ortak oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, karne heyecanı yaşayan çocukların duygularına ortak olarak çocukların karnelerini kendi elleriyle verdiler.

Sivas’ta 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 1’inci ders dönemi karne töreni programı Vali Aydın Güçlü İlkokulunda gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi bilgin katıldı. Öğrenciler Vali ve Belediye Başkanını okul girişinde çiçeklerle karşıladı. Çocukların heyecanına ortak olan Vali Ayhan ve Başkan Bilgin öncelik olarak 1’inci sınıfların okuma bayramını kutlayarak öğrencilere madalyalarını verdiler. Ardından başka bir sınıfta öğrencilere karneleri dağıtan Vali Salih Ayhan ve Başkan Hilmi Bilgin, minik öğrencilere şeker ve kitap dağıttılar. İl genelinde toplamda 115 bin 411 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 1’inci sınıfta öğrenim gören 9 bin 294 öğrenci ise karne ve okuma bayramı mutluluğunu ilk kez tattı. Bedensel engelli olduğu için evde eğitim alan 3. sınıf öğrencisi Müberra Ateşalp’ de uzun süredir ayrı kaldığı arkadaşlarıyla hasret gidererek karne heyecanına ortak oldu.

“Önemli olan eksiklerimizi görebilmek”

Sivas Valisi Salih Ayhan, öğrencilere karnelerin nasıl olursa olsun hepsinin başarılı olduğunu belirterek, Bu gün 15 tatilin başlayacağı ilk gün. Bugün ilimizde. Az önce 1. Sınıflarda karneyle tanışacak öğrenci ilk okuma bayramı olan sınıfımızda o heyecanı yaşadık. İl genelinde 1’ inci sınıfta 9 bin 294 çocuğumuzda karne ve okuma bayramı heyecanını ilk defa yaşadı. Salgın sürecinde okullarımız bir süre kapalı kaldı. Siz öğrencilerimizde uzaktan eğitim aldınız. Bu sene eylül ayından itibaren de okullarımızı sizlerle buluşturduk. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Maskeye mesafeye temizlik kurallarına harfiyen uydunuz. Bu davranışlar sayesinde de eğitim öğretim kesintisiz devam etti. Karneleriniz nasıl olursa olsun hepinizin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Önemli olan eksiklerimizi görebilmek, hepimiz başarılıyız. Bu yarı tatilde bol bol eğlenerek dinleneceğiz. Bol Bol kitap okuyacağız, doğayla baş başa kalacağız. Özellikle doğada ki sahipsiz hayvanlara yem atmanızı özellikle istiyorum. Ödev yok sadece kitap okuyacaksınız. Bu tatilde yaşamın tüm güzelliklerinin gereğini yerine getirin” dedi.

“4 ayın yorgunluğunu atın”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, öğrencilerin iyi bir dinlenme sezonunu geçirmesini dileyerek, “Öncelikle hepinize iyi tatiller diliyorum. İnşallah 15 gün boyunca 4 ayın yorgunluğunu atacaksınız. Arkadaşlarınızla oyunlar oynayarak hoş vakit geçirerek iyi bir dinlenme sezonunu geçirin. 1’inci sınıflar olarak okumayı öğrenmişsiniz sizleri tebrik ediyoruz. 2’inci sezonda dinlenmiş bir şekilde gelerek yolunuza devam edeceksiniz. Bizler sizlerin daha iyi bir şehirde daha iyi bir okulda daha iyi bir eğitim alanında eğitim görmeniz adına devletimiz olarak, belediyemiz olarak çalışıyoruz. Bizler sizleri seviyoruz, güveniyoruz. İnşallah sizde öğretmenlerinizin açtığı ufakta devletimize milletimize faydalı gençler olarak yetişeceksiniz” dedi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11