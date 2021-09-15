Öğrencilerin heyecanı kaymakam ve beraberindekileri mutlu etti

Ordu’nun Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Kabadüz Merkez İlkokulunu ziyaret etti.

İlköğretim Haftası nedeniyle Kabadüz İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Kaymakam Şahin, ilk olarak öğretmenlerle bir araya geldi. Kaymakam Şahin, "Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

Toplantı sonrası sınıfları gezen Kaymakam Şahin ve beraberindekiler öğrencilerin okul ve matematik dersi heyecanına ortak oldular.

Kaymakam Şahin’in matematik sorusunu hızla çözen öğrenciler kaymakam ve beraberindekileri çok mutlu etti.

Kaymakam Şahin’e okul ziyaretinde Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Uzunçakmak, Kabadüz İlkokulu Müdürü Ali Osman Kuru eşlik etti.