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Öğrencilerin harçlıkları Afrika’ya can suyu olacak

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde öğrenciler, bayram harçlıklarını Afrika’da su kuyusu açılması için biriktirdi.

Eğitim 10.05.2022, 09:30 10.05.2022, 10:05
Öğrencilerin harçlıkları Afrika’ya can suyu olacak

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde öğrenciler, bayram harçlıklarını Afrika’da su kuyusu açılması için biriktirdi.

Saraykent Kaymakamlığı Afrika’da temiz ve sağlıklı içme suyu sıkıntısı çeken insanlara yardımcı olabilmek amacıyla ilçede ‘Afrika-Saraykent Kardeşlik Kuyusu’ projesi adı altında kampanya başlattı.

İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği kampanyaya öğrenciler de kayıtsız kalmadı. Saraykent Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarda nisan ayı boyunca değerler eğitimi programı doğrultusunda ‘kardeşlik’ teması işlendi. Öğrencilere, Afrika’da su sorunu yaşayan insanların hangi zorluklara karşı yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan belgeseller ve sunumlar izlettirildi. Öğrenciler Afrika’da yaşanan susuzluk ve suya bağlı hastalıklara karşı da bilgilendirildi.

Öğrencilere birlik ve berberlik duygusu kazandırılması için hazırlanan proje ile öğrencilerin isteği üzerine kaymakamlık tarafından bin 580 kumbara hazırlanarak ilçe genelindeki öğrencilere dağıtıldı. Ramazan Bayramı boyunca topladıkları harçlıkları kumbarada biriktiren öğrenciler de, Afrika’da su kuyusu açılması için harçlıklarını Kaymakam Ali Açıkgöz’e teslim etti.

İlçe halkı, kurum ve kuruluşların da destekleriyle 20 gün önce başlatılan kampanya da şu ana kadar 300 bin TL toplanırken proje doğrultusunda Afrika’da 5 ila 10 bin vatandaşın uzun yıllar faydalanabileceği su kuyularının açılması planlanıyor.

‘Afrika-Saraykent Kardeşlik Kuyusu’ projesine 15-20 gün önce başladıklarını söyleyen Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Kampanyamıza vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Biz kısa bir sürede vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile birlikte 300 bin TL’ye ulaştık. Gayemiz orada donanımlı bir su kuyusu açarak daha büyük çaplı 5-10 bin kişinin faydalanabileceği ve 50 yıl boyunca insanlara hizmet verecek bir su kuyusuna kavuşturmak istiyoruz” dedi.

İlçedeki okullarda Afrika’da yaşanan susuzluk ve suya bağlı yaşanan olumsuzlukları öğrencilere anlatmak istediklerini vurgulayan Kaymakam Açıkgöz, “Okullarımızda her ay değerler eğitimi programı doğrultusunda bir tema işliyoruz. Ramazan ayının temasını ise ‘kardeşlik’ olarak belirledik. Bu doğrultuda çocuklarımıza Afrika’da yaşanan susuzluk ve suya bağlı hastalıklar sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları anlatmak istedik. Çocuklarımız bu konu ile ilgili videolar, belgeseller izlemeye başladılar. Öğrencilerimiz, bayram harçlıklarını Afrika’daki kardeşlerine yollamak istediklerini bizlere iletti. Her biri bireysel olarak bizden kumbara istediklerini ve bununla bayram harçlıklarını daha rahat toplayabileceklerini ifade etti. Biz de bunun üzerine bin 580 çocuğumuzun tamamına kumbaralarını teslim ettik” şeklinde konuştu.

Afrika’da bir dakika içinde 15 çocuğun hayatını kaybettiğini ve yılda hayatını kaybeden 5 yaş ve altındaki çocuk sayısının 7 milyon olduğuna değinen Kaymakam Açıkgöz, “Bizim çocuklarımızın duyguları farklı. Ben buradaki çocukların sadece Türkiye’nin veya sadece Yozgat’ın kaderini belirleyeceğini düşünmüyorum. Bu çocuklar tüm dünyadaki mazlum milletlerin kaderini belirleyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika ile ilgili yaptığı çalışmaları biz burada tabanda da hissedilmesini istiyoruz. Bu çalışmaları Cumhurbaşkanımızın neden ve ne için yaptığını, bu yaştaki çocuklarımız anlayıp içselleştirirlerse bizim Afrika ile ilgili hayallerimizi, oradaki mazlum insanları daha iyi anlarlarsa Afrika çok daha yaşanılabilir bir hale gelir” ifadelerine yer verdi.

Saraykent İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kübra Köroğlu ise “Afrika’da su kuyusu için bayramda topladığım harçlıklarımı getirdim. Su kuyusu için kumbaralarımızı açtık. İzlediğimiz belgesel çok duygusal olduğu için çok etkilendim. Afrika’da su kuyusu açılacağı için paralarımızı göndereceğiz, çok mutluyum. İnşallah onlar da sağlıklı suya kavuşacaklar” dedi.

Bayram harçlıklarını Afrika için topladıklarını belirten 2. sınıf öğrencisi Recep Köroğlu da, “Afrika’da herkesin çamurlu su içittiğini gördüm bu yüzden bayram harçlıklarımı vermek istiyorum. Orada su kuyusu açılmasını istiyorum. Paralarımız topladık, Afrika’ya su kuyusu için göndereceğiz. Kaymakamımızdan kumbara istedik bize gönderdi içine bayram harçlıklarımızı koyduk ve Afrika’ya su kuyusu için göndereceğiz” diye konuştu.

Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Sude Naz Yavuz, “Biz burada temiz su içerken hatta suları boşa harcarken Afrikalılar pis suları içiyorlar. Bu sulardan hasta oluyorlar. Biz de belgesellerden gördük ve etkilendik. Kaymakamımızdan kumbara rica ettik, su projesine elimizden geldiği kadar destek olmak istedik. Bayram harçlıklarımızı topladık ve elimizden geldiği kadar bu projeye destek olacağız” dedi.

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