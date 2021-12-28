Öğrencilerin geleceği için el ele verdiler

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ile Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Derman Küçükaltan’ın imza koyduğu iş birliği protokolü ile çeşitli branşlarda eğitim, staj ve istihdam alanlarında iş birlikleri devreye alınmış oldu.

“Türkiye’nin geleceği bir anlamda mesleki eğitime endeksli”

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nun eğitim programlarının içeriğinin geliştirilmesinde ve staj imkanları oluşturulmasında EGİAD’ın katkı sunacağını belirterek, “Eğitimde bölgesel düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümünde üniversite – sanayi iş birliği direkt çözüm üretilmesini sağlamakta. STK’larla üniversitelerin iş birliği, üniversitenin bilgi ve teknolojik olanaklarını harekete geçirmek, yenilikçi ve ticarileşebilecek ürün süreçlerini geliştirmek, ülkenin teknolojik gelişimine katkı sağlamak açısından artılar oluştururken, iş dünyasının da birikim açısından iyi bir istihdama kavuşmasına olanak sağlamakta. Küreselleşen dünyada, kaliteli ve dinamik bir yapıya sahip mesleki ve teknik eğitim okulları en önemli çıkış noktasını oluşturmakta. Türkiye’nin geleceği bir anlamda mesleki eğitime endeksli desek hiç yanlış olmayacaktır. İyi bir mühendis kadar iyi bir tekniker olmanın da büyük önem kazandığı gün, ülke olarak çıkışı yakalamış olacağız” dedi.

Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Derman Küçükaltan ise EGİAD ile iş birliği protokolü imzalamaktan öğrencileri adına büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sanayinin nitelikli ara eleman ihtiyacının bilindiğini ve bu açığa yönelik bir eğitim hedefi ile çalıştıklarını ifade eden Küçükaltan, “Bu kapsamda YÖK müfredatına uygun ders ve eğitimlerin belirlenmesinde EGİAD’ın katkısını almak, öğrencilerimize EGİAD üyesi kurumlarda staj ve istihdam imkanı oluşturabilmek çok önemli ve değerli. Bunu sağladığımız için mutluyuz” diye konuştu.