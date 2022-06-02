Öğrencilerin devamsızlık sorununu çözmek için mehter takımı kurdular

Edirne’de öğrencilerin devamsızlık sorununu çözmek için kurulan mehter takımı, verdiği konserle vatandaşların beğenisini kazandı.

Merkez Meriç İlkokulu’nda öğrencilerin devamsızlık sorununu çözmek için 12 öğrenci ve Halk Eğitim Merkezi hocaları öncülüğünde kurulan mehter takımı, etkinliklerde sahne almaya devam ediyor. Kurulan mehter takımı sayesinde devamsızlık sorunu ortadan kalkan öğrenciler, katıldıkları her programda vatandaşların ilgi odağı oluyor. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Saraçlar Caddesi’nde kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinde öğrencilerden oluşan mehter takımı sahne aldı. "Yelkenler biçilecek yelkenler dikilecek" mısralarıyla başlayan eser başta olmak üzere birçok eseri seslendiren mehter takımı coşkuyla karşılandı.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, öğrencileri tebrik edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Folklor gösterileriyle devam eden etkinlikte kurslarda üretilen eserler de sergilendi.