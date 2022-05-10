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Öğrencilere VR gözlüklü iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Samsun’da 70 üniversite öğrencisine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde VR gözlüğü takan öğrencilere sanal ortamda iş kazalarını yaşanmış gibi gösterilerek deneyim kazanmaları sağlandı.

Eğitim 10.05.2022, 15:25
Öğrencilere VR gözlüklü iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Samsun’da 70 üniversite öğrencisine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde VR gözlüğü takan öğrencilere sanal ortamda iş kazalarını yaşanmış gibi gösterilerek deneyim kazanmaları sağlandı.

4- 10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde Havza Meslek Yüksekokulu ve Sinop Üniversitesi’nde iş sağlığı ve güvenliği bölümü okuyan öğrencilere Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) tarafından; elektrik dağıtım sektörü hakkında bilgilendirmeler, kişisel koruyucu donanımlar, yüksekte güvenli çalışma ve VR sanal gerçeklik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Enerji sektöründe karşılaşabilecekleri iş kazaları, giyilmesi gereken kıyafetler eğitmenler tarafından öğrencilere anlatıldı. Daha sonra VR gözlüğü takan öğrenciler sanal ortamda ilk olarak iş için uygun kıyafetleri giydi. Akabinde ise yüksek bir direğe tırmandı. Kimi zaman eğlenceli anlar yaşanan etkinlikte öğrenciler uygulamanın çok faydalı olduğunu ifade etti.

“Sahaya çıktıklarında ne ile karşılaşacaklarını anlatıyoruz”

Yapılan eğitim ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan YEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Atakan Aktaş, “4 -10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliği çerçevesinde Sinop ve Havza’dan gelen iş sağlığı ve güvenliği öğrencileri ile birlikteyiz. Aslında biz bunu bünyemizde kendi çalışanlarımızla kutluyorduk. Pandemi sonrasında bir ara verdik. Ara sonrasında genel müdürümüzün talimatlarıyla üniversite öğrencilerimizle beraber kutlamak istedik. Bugün burada 70 öğrencimiz var. Öğrencilerimizle yüksekte çalışma, iş güvenliğinde YEDAŞ olarak neler yapıyoruz. İş kazalarını azaltma adına neler yapıyoruz. Bunları öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Uygulama atölyemizde de sahadaki yaptığımız uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. VR gözlük ile iş kazalarını yaşanmış gibi arkadaşlarımıza deneyim kazandırıyoruz. Bilindiği üzere çok tehlikeli sektörde çalışıyoruz. İş kazaları ile ister istemez karşılaşıyoruz. Bunları azaltma adına sahada neler yaptığımızı, kişisel donanımlarla saha çalışanlarını nasıl koruduğumuzu öğrencilere aktardık. Daha sonrasında uzman olarak sahaya çıktıklarında ne ile karşılaşacaklarını anlatmış olduk” dedi.

“Eğitimde bilmediğimiz çoğu şeyi öğrendik”

Havza Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencisi İbrahim Can Gündüz, “Uygulama çok güzel. İş sağlığı ve güvenliği öğrencileri için çok faydalı bir uygulama. Bizim sahada bunları yapmamız şu an imkânsız gözüküyor ama uygulama içerisinde yapmamız çok iyi oldu. Eğitimde bilmediğimiz çoğu şeyi öğrendik. Sahada çalışacağımız yerlerin hiçbirini bilmiyorduk. Burada öğrenmiş olduk” diye konuştu.

“Okulda veya stajda görmediğimiz eğitimleri burada kısa sürede gösterildi”

Eğitimlerin faydalı geçtiğini söyleyen Havza Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencisi Yasin Talha Kuşoğlu, “Bu program çok iyi. Okulda veya stajda görmediğimiz eğitimleri burada kısa sürede bize gösterildi. Çok faydalı oldu. YEDAŞ’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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