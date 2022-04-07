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Öğrencilere trafik bilinci eğlenceli şekilde aşılanıyor

Samsun İlkadım Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi. Eğitimde eğlenceli anlar geçiren öğrenciler, akülü arabaları sürerek yaya geçitlerinde bekleyen yayalara yol verdi.

Eğitim 07.04.2022, 13:00
Öğrencilere trafik bilinci eğlenceli şekilde aşılanıyor

Samsun İlkadım Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi. Eğitimde eğlenceli anlar geçiren öğrenciler, akülü arabaları sürerek yaya geçitlerinde bekleyen yayalara yol verdi.

Samsun’da çocuklara trafik bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması, trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceğinin ve olabilecek sorunlar karşısında ne gibi tedbir alınacağının öğretilmesi amacıyla hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parklarında pratik ve teorik eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince Kavak ilçesi Emirli ve Çakallı İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak ‘Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi’ verildi. İlk olarak yaya geçidini kullanmayı öğrenen çocuklar sonrasında ise trafik levhalarını tanıdı. Akabinde jandarma şapkası ve yeleği giyen öğrenciler akülü araba sürerek trafik ışıklarını öğrendi, yayalara yol verdi.

“Hedefimiz Samsun’da tüm öğrencilerimizin bu eğitimi almasıdır”

Programda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Çok güzel bir etkinliği hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kavak ilçemizden 40 öğrencimiz jandarma marifetiyle buraya ulaştırılmak suretiyle trafik eğitimi veriliyor. Burası bildiğimiz gibi İlkadım Belediyemize ait 2013 yılında yapılmış olan çok güzel bir tesistir. Burada öğrencilerimiz belirli bir sıra ve periyot dahilinde bu eğitimi alacaklar. Jandarmamız bunun organizasyonunu yapıyor. Biraz önce hem teorik eğitimleri gördük ardından pratik eğitimleri gördük. Çocuklarımızın hemen kısa zamanda nasıl yol aldıklarını, trafik kurallarını hemen öğrenmeye başladıklarını hep birlikte gözlerimizle müşahede ettik. Tabii, özellikle trafik eğitimin bu yaşlarda başlaması çok elzem bir durumdur. Bu manada ben yapılan çalışmaları takdir ediyorum. İnşallah öğrencilerimize peyderpey bu çalışmaları vereceğiz. Faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Hedefimiz Samsun’da tüm öğrencilerimizin bu eğitimi almasıdır” dedi.

"Çocukları toplumda faydalı bir işe dönüştürmüş oluyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “Burada yaklaşık 5 bin metre kare bir alan var. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında can kayıpları bazı savaşlardaki can kayıplarından çok daha fazladır. Hem maddi hasar kaybımız hem de insan kaybımız var. Küçük yaştaki çocuklarımıza trafik eğitimi vererek öğrencilerimiz şuur altlarına trafik bilincini yerleştirmeyi hedefliyoruz. Ben şuan da 67 yaşındayım. İlkokulda yaşadığımız şeyler hep aklımızda kalıyor. Burada hem teorik hem pratik yaşayarak gösterildiği için bunların şuur altına yerleşeceğini düşünüyoruz. Kaç tane gencimizi trafik canavarlığından kurtarırsak o kadar yararlıdır. Ben bu uygulamayı başlattıktan sonra evlerde yaptığımız gezilerde şöyle şeylerle karşılaştım. Çocuk annesine veya babasına arabaya binerken ’kemerini taktın mı’ diye soruyor. Bir anda çocukları toplumda faydalı bir işe dönüştürmüş oluyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca İl Jandarma Komutanı J. Albay Ömer Ersever ve okul öğretmenleri katıldı.

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