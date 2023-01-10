Öğrencilere reflektörlü çıkartma ve kol bandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi sabit saat uygulaması nedeniyle sabah erken saatlerde daha gün aydınlanmadan okula giden öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla reflektörlü kol bandı dağıtmaya başladı.

Kentte can güvenliğini önceleyen uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Güvenli Ankara Güvenli Yaya’ sloganıyla geçen sene başlattığı reflektörlü çanta çıkartması uygulamasına bu yıl da devam etti. Ayrıca bu yıl, ABB ile Finlandiya Büyükelçiliği iş birliğiyle okullarda reflektörlü kol bandı dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin trafikte fark edilmesini sağlamak amacıyla Ankara Zabıtası tarafından gerçekleştirilen uygulama kapsamında reflektörlü çıkartmalar ile kol bantları kent genelindeki tüm okullarda ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Öğrencilerin karanlıkta okula gidip gelirken güvenliklerinin sağlanmasının amaçlandığı uygulama kapsamında geçtiğimiz yıl 10 bin reflektörlü çıkartma dağıtıldığını belirten Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, “Bu sene 20 bin reflektörlü stickerın Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla öğrencilerimizin çantalarına yapıştırılmasını sağlayacağız” dedi.

Ayrıca bu yıl ABB’nin reflektörlü çıkartma uygulaması çeşitlendirilerek Finlandiya Büyükelçiliği ile iş birliğine imza atıldı. Yeni uygulama çerçevesinde ise ilk etapta 750 adet reflektörlü kol bandı dağıtılacak.