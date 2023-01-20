Öğrencilere ’konserli’ karne sürprizi

Bingöl Gençlik Merkezindeki gönüllüler, karne günü nedeniyle merkez Aşağı Yenibaşlar İlkokulunu ziyaret ederek karne alan öğrencilere hem hediyeler verdi hem de beraberlerinde gelen ses sanatçısı eşliğinde öğrencilerle halay çekerek eğlendi.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezindeki gönüllüler, karne günü nedeniyle merkez Aşağı Yenibaşlar İlkokulunu ziyaret etti. Karne günü nedeniyle öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Gençlik Merkezi gönüllüleri, çocuklara meyve suyu, top kek, çikolata ve kalem gibi hediyeler verirken, beraberlerinde gelen ses sanatçısı Avni Polat’ın seslendirdiği Türkçe ve Zazaca şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendiler. Söylenen şarkılara öğrenciler de eşlik ederek halaylar çekilirken, öğrencilerin mutlulukları ise gözlerinde okundu.

Gençlik lideri Vedat Avar, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Avar, “Bugün Gençlerin karne günü ve yarıyıl tatili. Aşağı Yenibaşlar Köyü İlkokulda çocukların karne sevincine ortak olmak için, heyecanlarına ortak olmak için buradayız. Yerel mahalli sanatçımız Avni Polat ile geldik, çocuklar ile çok güzel keyifli dakikalar geçirdik. Buradaki amacımız gençlerle beraber olduğumuzu hissettirmek ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız” dedi.

Karne alan ve yöresel şarkılar eşliğinde halaylar çeken öğrenciler ise ’’Çok mutlu olduk, neşem yerimde. Arkadaşlarımla beraber çok mutlu olduk. Bize hediye vermeleri ve sürpriz yapmaları hoşumuza gitti. Çok eğlendik ve sevindik. Karnemizi aldık ve çok eğlendirdiler bizi. Avni Polat abimiz geldi bize şarkılar söyledi” diye konuştu.