banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu

Öğrencilere kırtasiye desteği

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul çantası ve kırtasiye seti dağıttı.

Eğitim 02.09.2021, 11:33
Öğrencilere kırtasiye desteği

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul çantası ve kırtasiye seti dağıttı.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi yüzlerce öğrenciye destekte bulunuyor. İhtiyaç sahibi ailelerden gelen yardım talebini alan Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ailenin maddî durumunun incelenmesi ve başvurunun bir kurul tarafından değerlendirilmesi sonrasında belirlenen isimlere kırtasiye desteğinde bulunuyor.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirlenen kriterler doğrultusunda, ders başı yapacak öğrencilere okulda gerekli olan çanta ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımına başlandı. Kalem, defter, boya başta olmak üzere çok sayıda kırtasiye malzemesinin içinde bulunduğu okul çantalarını alan aileler ve öğrenciler, uygulamadan memnun.

Yorumlar (0)
31°
açık