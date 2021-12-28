Öğrencilerden sosyal hassasiyet maratonu

Akşemsettin Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, bir hafta boyunca Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü birimlerinde hizmetlere dahil oldu.

Belediye ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıfta eğitim gören 150 öğrenci, bir hafta boyunca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde sosyal belediyeciliği tecrübe etti. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Kaya ve belediye personellerinin nezaretinde çalışmalara bizzat katılan öğrenciler, Hayvan Barınağı, Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi, Aşevi, Gıda ve Giysi Bankaları’nda hem eğlendiler, hem öğrendiler.

Veterinerler eşliğinde Hayvan Barınağı’nı gezen öğrenciler, sokak hayvanları hakkında bilgi aldı. Hasta ve yaralı sokak hayvanlarının nasıl tedavi edildiğini öğrenen öğrenciler, sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduğunu ve insanların ilgisine ve sevgisine ihtiyaçları olduğunu yerinde gördüler.

Aşevi, Hayvan Barınağı, Gıda ve Giysi Bankaları’nı da ziyaret eden öğrenciler, bir hafta boyunca, eş zamanlı ve gruplar halinde sosyal yardım çalışmalarına katıldılar. Yüzlerce ihtiyaç sahibine günlük sıcak yemek imkânı sunan Aşevi, Gıda ve Giysi Bankalarını gezen öğrenciler yardımlaşma kültürünü pekiştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, projeye dair yaptığı açıklamasında, ’’Göreve geldiğimiz ilk günlerde Hayvan Barınağı’mızda yaptığımız tadilat çalışmasıyla Türkiye çapında bir merkezi ilçemize kazandırdık. Hamdolsun, o mekân bir barınaktan çok evlatlarımızın aileleriyle nefes alabildiği bir sosyal merkez hâlini aldı. Yüzlerce öğrencimizle pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Bu anlamlı proje vesilesiyle de bir hafta boyunca 150 öğrencimizi barınağımız da ağırladık. Yine en büyük hayâlim olan, hayır sever vatandaşlarımızın destek ve dualarıyla, yüzlerce ihtiyaç sahibine günlük sıcak yemek imkânı sunan aşevi hizmetimiz devam ediyor. Veren elin alan eli görmediği, kadim yardımlaşma kültürünü evlatlarımızın bizzat deneyimlemesi çok anlamlıydı. Öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Onların eğitimlerine katkı sunmak, hayatlarına dokunmak bizim için çok kıymetli. Her faaliyetimizde gençlerimizi düşünüyor, çalışmalarımızı bu kapsamda oluşturmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.