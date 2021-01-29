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Öğrencilerden öğrencilere renkli ara tatil önerileri

İstanbul Hisar Okulları öğrencileri, derslerle yaşamı buluşturan yenilikçi eğitim programları sayesinde; okulda yürütülen faaliyetlerden bir seçki oluşturdu ve akranları ile paylaşmak üzere için öğretici olduğu kadar eğlendirici ara tatil önerileri hazırladı.

Eğitim 29.01.2021, 12:16
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Öğrencilerden öğrencilere renkli ara tatil önerileri

Lise öğrencilerinin hazırladıkları dergi, tarihi sevdirmeyi hedefliyor 

Lise öğrencileri, Sosyal Bilimler Bölümü etkinlikleri kapsamında Tarih öğretmenlerinin rehberliğinde, gençlere tarihi sevdirmek amacıyla "Yesterworld" (Dünün Dünyası) isimli bir dergi yayınladı. Her ay düzenli olarak yayınlanacak olan dergi, Türkçe ve İngilizce yazılardan oluşuyor. Ocak ayı teması 'Ekonomik Krizler/Dönüşümler' olarak belirlenen dergide yayınlanacak makaleler okul içinde oluşturulan hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayınlanabiliyor. 

Dergi için: https://drive.google.com/file/d/1J33GyMF6GsCftoFi_FEtxVVNMjIOMP51/view 

 

Ortaokul öğrencileri Elgiz Müzesi’ni gezdiriyor

Görsel Sanatlar Komitesi’nin desteği ve Görsel Sanatlar Bölümü önderliğinde ortaokul öğrencileri Elgiz Müzesi’ni sanal ortamda ziyaret etti. Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi olarak kurulan müzenin 12. Teras Sergisi “Herşeye Rağmen”de yer alan eserleri inceleyen 300’ü aşkın öğrenci, sergiye katılan sanatçılarla çevrimiçi sohbet etme fırsatı da buldu. Etkinlikte öğrencilerle, sanat eseri inceleme ve estetik kavramları nelerdir, nasıl sanatçı olunur sorularının yanıtları arandı ve sanat eserini oluşturma süreci çok yönlü bakış açısıyla ele alındı. Çalışma bir video film haline getirildi. 

Öğrencilerin yorumları eşliğinde Elgiz müzesi gezisi

Herşeye Rağmen sergisinde yer alan eserler ve künyeleri:

http://elgizmuseum.org/12.Teras/

Sevimli kedi Dombili ilkokul öğrencilerine okumayı sevdirecek

Uzaktan eğitim döneminde kütüphaneye fiziksel erişimleri kesintiye uğrayan ilkokul öğrencilerine yönelik Hisar Okuyor projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrencilere okuma sevgisi aşılamak için, kütüphaneden seçilen sevimli kedi Dombili’nin hikâyesi bir çizgi film olarak canlandırıldı. 

Dombili Yeni Yılı Kutluyor

B Yüzü orkestrası ve Dilek Türkan’dan ortak müzikal çalışma

Hisar Okulları öğrencilerinden oluşan B Yüzü Orkestrası, sevilen klasik Türk müziği yorumcusu Dilek Türkan ile özel bir projeye imza attı. Aynı sahnede prova yapmayı özleyen öğrenciler bu defa çevrimiçi buluştu ve Türkan’la yeniden bir araya gelme umutlarını da dillendiren “Nihayet Karşımdasın” şarkısını yorumladı. 

Performansı izlemek için

Vakıf okulu olarak eğitimde fırsat eşitliğine hizmet etmek bizim asli görevlerimizden biri

Hisar Okulları Genel Müdür Yardımcısı Gülçin Cırık Doğramacı: “Hisar Okulları 1996 yılında kurulduğundan bu yana eğitim alanında öncü ve örnek bir kurum olma hedefiyle, pek çok çalışma gerçekleştirdi. Kampüsümüzün bulunduğu bölgeye hediye ettiğimiz dev Kültür Sanat Merkezi, yürütülen topluma katkı projeleri, çocuklarımızın liderliğinde tüm Türkiye’den ve hatta dünyadan öğrencilere açık düzenlenen çevrimiçi eğitimler bunların başında geliyor. İyi eğitim bir ülkeyi sadece ekonomik olarak değil, toplumsal refah ve huzur açısından da ileri taşıyan en önemli değişken. Bu nedenle eğitim alanında sadece potansiyelini keşfeden gençler yetiştirmekle kalmıyor, onlara sunduğumuz fırsatların olabildiğince fazlasını tüm Türkiye’de öğrenim gören çocuklara ve gençlere açmak üzere projeler hayata geçiriyoruz. Bu bakış açısının ve ‘açık kaynak’ anlayışının tüm eğitim camiasında yaygınlaşmasıyla, eğitimde fırsat eşitliği konusunda hep birlikte önemli adımlar atabileceğimize yürekten inanıyoruz” dedi. 

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