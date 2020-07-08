Öğrencilerden AÖF'nin yaz okulu kararına büyük tepki

AÖF yaz okulu kaldırıldı ve öğrencilerden büyük tepki geldi. Sosyal medyada geniş yer bulan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri arasında tam bir hayal kırıklığına sebep olan senato kararı, mezun olma hayali Kuran bütün öğrenciler üzerinde şok etkisi yarattı.

AÖF YAZ OKULU KALKTI MEZUNİYET HAYAL OLDU

Önümüzdeki dönem yapılacak olan KPSS’YE hazırlanmakta olan öğrenciler mezuniyet hayalleri içinde bu sınava müracaat etmek isterken kaldırılan yaz okulu nedeniyle diploma alma umudu maalesef sona erdi. Dün Twitter Facebook ve diğer sosyal medya mecralarında yankılanan bu haberin üniversite yönetimi tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.Önceki yıl kaldırılan üç ders sınavı sadece öğrencilerin bulunduğu dönemi kapsadığı için öğrencinin alttan ders alma şansına imkan vermemekteydi, fakat yaz okulunda bu sınırlama 5 ders ve alttaki dönemlerden kaldığı derslerden de sınava girme şansı verdiği için öğrenciler için mezuniyet umudu doğurmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de gündeme getirilen bu konuyla ilgili olarak üniversite yetkililerinden acilen bir düzeltme beklendiği kaydedildi.

SEBEP HARÇ GETİRİSİ Mİ?

Bazı öğrenciler arasında üniversitenin almış olduğu bu kararın, öğrencilerin mezun olmasına engel olacağı, okulun birkaç dönem daha uzatmasına neden olacağından yakınarak, örgün üniversitelerde bile yaz okulu uygulamasının olduğunu ve AÖF yetkililerinin bu kararı tamamıyla üniversiteye harç getirisi sağlayacağı yönünde aldığından yakındılar. Mağdur öğrenciler üniversite yetkililerinden acil olarak tekrardan yaz okulu uygulamasını hayata geçirilmesini bekliyor.