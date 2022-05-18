Öğrencilerden 19 Mayıs için ay yıldız koreografisi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrenciler 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı nedeniyle ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

Siverek Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından okul bahçesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, 10. Yıl marşı eşliğinde belirlenen sıraya geçerek ay yıldızı oluşturdu. Türk Bayrağı da taşıyan öğrencilerin koreografisi havadan görüntülendi.

Gösteride ise toplam 800 öğrencinin yer aldığı öğrenildi.