Öğrencilerde okul heyecanı, velilerde deprem korkusu

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkım yaşayan Osmaniye’de öğrenciler, özledikleri öğretmen ve okulun heyecanını yaşarken, veliler ise deprem korkusu taşıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul denetimleri ve sağlıklaştırma çalışmalarının ardından 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı deprem ile ara verilen eğitim ve öğretim için yeniden okulların kapısını açıyor. 420 okulun bulunduğu 30 okulda hasar nedeniyle eğitim öğretim yapılmayacak olan Osmaniye’de 170 okulun tadilatı tamamlanarak hazır hale getirildi. Depremzede öğrenciler çadır kentlerde heyecanla okulun açılmasını beklerken, veliler ise tedirginlik yaşıyor. Bazı veliler okulların deprem sonrası durumlarını araştırarak güvenli binalara öğrencilerini yollayacaklarını ifade ederken, bazıları da depremden etkilenen çocuklarını yollamayacaklarını kaydetti.

Velilerden Ali Eren, "Okulların açılmasını istiyoruz. Eğitime ara verildi. Çocuklarımızı göndereceğiz. Okula gittim baktım. Sorun yok güvenle yollayacağım. Çadırda ders çalıştık. Çadır daha güvenli. Evde çocuklar depremi psikolojik olarak yaşıyor" dedi.

Öğrencilerden Osman Eren, "Okula gideceğim ve ders yapacağım" derken, Nuray Halaoğlu ise, "Bir yandan korkuyorum bir yandan seviniyorum" diyerek okulu özlediğini ifade etti.

Velilerden Özgül Çakmak da, "Osmaniye’de depremi ağır yaşadık şu an okul en son planda, göndermeyi düşünmüyorum. Çocukların psikolojisi kötü, yeni düzen kurup, kitap okumayla süreci atlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.