Öğrenciler Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda Ay ve gezegenleri gözlemledi

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’na kurulan teleskopla öğrenciler, Ay ve gezegenleri gözlemledi.

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğretmenler tarafından öğrencilerin gökbilimine ilgi duymasını sağlamak amacıyla öğrenci ve velilerin katılımıyla Ay ve gezegen gözlemi etkinliği düzenlendi. “Gökyüzü Gözlem” etkinliği doğrultusunda öğrenciler, Yozgat Çamlığı Milli Parkı’na ODTÜ Astronomi Topluluğu tarafından kurulan teleskop ile gökyüzünü inceledi. Etkinlikte öğrenciler ve veliler teleskop ile Ay ve gezegenleri görme imkanı buldu. Öğrenciler lazer yardımı ile de takımyıldızlarının konumunu öğrendi. Yozgat Çamlığı Milli Parkı Doğa Eğitim Merkezi’nde öğrencilere Güneş, Dünya, gezegenler, uzay olayları, uydular, galaksiler ve uzay olayları hakkında bilgiler verildi. Daha sonra öğrenciler aileleri ile birlikte teleskop ile Mars, Jüpiter, Satürn ve ayı gözlemledi.

“Farkındalık oluşturmak istedik”

Etkinlik ile ilgili bilgilendirmede bulunan Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilgisi Öğretmeni Figen Kasap, “Milli Uzay Programının başladığı bu günlerde biz de gökyüzüne çocuklarımızla bakarak bir merak bir farkındalık oluşturmak istedik. Teleskopumuzla Jüpiter, Ay ve Satürn gözlemi yaparak hem velilerimize hem Yozgatlı çocuklarımıza astronot olabilirsin gökyüzünü merak edebilirsin diye bakış açısı oluşturmak istedik.” dedi.

“Öğrencilerle 3 gezegen ve Ayı inceledik”

Amaçlarının öğrencilerin astronomiye olan ilgililerini artırmak olduğunu söyleyen ODTÜ Astronomi Topluluğu öğrencilerinden Levent Kağan Oğuz ise, “Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi ile beraber Mars, Jüpiter, Satürn ve Ay’ı gözlemlemek için şu anda Yozgat’ta toplandık. İçeride arkadaşlarımız sunum yaptı. Sunum içeriği olarak temel astronomi ile ilgili bilgiler ve güneş sistemimizle ilgili bilgiler bulunmakta. Burada da 3 adet gezegen ve 1 adet uyduyu incelemiş olduk. Buradaki asıl amacımız hem öğrencilerin astronomi açısından motive olması hem yapılan etkinlikten keyif alması hem de astronomi ile ilgili bilgilerin artması ve elbette merak edilen bir soruları varsa onları cevaplamak olacak.” şeklinde konuştu.

“Heyecanlıydım”

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi 6. sınıf öğrencisi Yavuz Selim Baran da, “Ay’ı izledim Ay beyaz tırtıklı bir yapıdaydı ve oradaki kraterleri de gördüm. Daha önce de bilim sanat merkezimizde bulunan teleskopla izlemiştik, bu ikinci oldu. Açıkçası heyecanlıydım.” ifadelerine yer verdi. Öğrencilerden Fatma Dalaslan ise “Ay’ın üzerinde çizgiler vardı, kraterler vardı. Ay böyle bembeyazdı ve tırtıklıydı. Daha önce hiç bakmamıştım çok güzeldi, heyecanlıydı.” dedi.