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Öğrenciler yaptı... Doğanın içindeki okula geri dönüşümle kütüphane kuruldu

Mersin’de limon bahçeleri arasında doğanın içinde bulunan bir okulda, öğretmen ve öğrenciler el birliğiyle raflarından masalarına, perdesinden lambasına kadar tamamen atık malzemeleri geri dönüştürerek nostaljik bir mekanı aratmayan kütüphane kurdu. Atık malzemelerle yapılan kütüphane kentin ilk tamamen geri dönüşümle hazırlanan kütüphanesi oldu.

Eğitim 07.01.2022, 09:49 07.01.2022, 09:57
Öğrenciler yaptı... Doğanın içindeki okula geri dönüşümle kütüphane kuruldu

Mersin’de limon bahçeleri arasında doğanın içinde bulunan bir okulda, öğretmen ve öğrenciler el birliğiyle raflarından masalarına, perdesinden lambasına kadar tamamen atık malzemeleri geri dönüştürerek nostaljik bir mekanı aratmayan kütüphane kurdu. Atık malzemelerle yapılan kütüphane kentin ilk tamamen geri dönüşümle hazırlanan kütüphanesi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı “Sıfır Atık” projesi kapsamında Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kırsal mahallelerden Kargıpınarı Çıkacak İlk ve Ortaokulunda örnek bir çalışma yapıldı. Öğretmen ve öğrenciler el birliği ile okul içinde atıl durumda bulunan bir odayı temizleyip boya badana yaptıktan sonra atıl durumdaki limon kasalarını rengarenk boyayıp kitaplık, varil ve araç lastiklerini masa haline getirdi. Bunun yanı sıra valizden kalemlik, su şişesi kapağından dama, konserve kapakları ile süt paketlerinden mangala seti oluşturarak kütüphaneye yerleştirdi. Okulda bulunan ve yeni gelen bağış kitapları ile de rafları dolduran öğrenciler kendi emekleri ile oluşturdukları kütüphanenin keyfini çıkardı. Perdesinden lambasına kadar baştan sona atık malzemelerle yapılan kütüphane kentin ilk tamamen geri dönüşümle hazırlanan kütüphanesi oldu.

"Mersin’in tek ’sıfır atık’ kütüphanesi"

Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu ’kütüphanesiz okul kalmasın’ projesi kapsamında ilçemizde kütüphanesi olmayan, daha doğrusu uygun alanı olmadığı için kütüphanesi olmayan okullarımızdan başlamak üzere ilçemizdeki bütün okullara kütüphane kurulumu gerçekleştirdik. Bunun yanında yine bakanlığımızın talimatları doğrultusunda atık malzemelerden, kullanılmış malzemelerden oluşan kütüphane oluşturmak istedik. Çıkacak İlkokulu ve ortaokuluna tamamen atık ürünlerden bir kütüphane oluşturduk. Şuan içinde bulunduğumuz kütüphane Mersin’in tek ’sıfır atık’ kütüphanesi. Bugün açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerimize hayırlı olsun, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kütüphane içerisinde kullanılan atık malzemeler hakkında bilgi de veren Açıkyörük, "Biliyorsunuz limon bölgesiyiz, limon kasaları, variller kesilerek sehpa, masalar, şeklinde kullanıldı. Bu elektrik kablolarının sarıldığı makaralar, masa olarak kullanıldı. Kahvehanelerde kullanılan eski ahşap sandalyeler boyanarak kullanıldı. Merdiven raf olarak kullanıldı. Araba lastikleri hem oturmak için hem de sehpa olarak kullanıldı. Perdelerimiz kumaşlar birleştirilerek yapıldı. Ampullerimiz dahil hepsi kullanılmış malzemelerden oluşuyor. Bu şekilde oluşturduğumuz bir kütüphane. Öğrencilerimize keyifli bir okuma alanı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Tabi burada çocukların okuma alışkanlığı kazanması, hem okuma için dikkat çekmesi, bir de atık malzemelerden de bu şekilde alanlar oluşturulabileceği, atık malzemelerin aslında tekrar kullanılabileceğini gösterdik. Öğrencilerimiz kütüphanenin başından sonuna kadar bu alan içerisinde bulundular, başlangıç ile şuan arasındaki farkı da gördüler. Yani sıfır atığa dikkat çekmek istedik" diye konuştu.

Öğrenciler, mutluluklarını anlattı

Arkadaşlarıyla birlikte hem kendileri hem de küçük arkadaşlarına kütüphane yaptıklarını anımsatan 7.sınıf öğrencisi Zeynep Azra Başargan, "Mesela ilk başta sandıkları boyadık, ondan sonra sandıkları montajladı Elif hocamız. Mesela bir valizden kalemlik yeri yaptık. Sandıktan küçük makas koyma yeri yaptık. Bu aslında çok iyi bir şey. Hazıra konmadık, aslında bizim imkanlarımızla güzel bir şeyler yapabileceğini gösterdik" şeklinde konuştu.

Öğretmen ve arkadaşlarıyla kütüphane yapımında görev alan öğrencilerden Nazlı Su Çiller, "Burada atık malzemelerden gayet güzel bir kütüphane yaptık. Eski kütüphanemize göre gayet güzel oldu. Limon kasalarından çok güzel boyayarak kitap koyma yeri yaptık. Ondan sonra kapı için böyle güzel bir süsle, yazı yazarak, çok güzel bir tabela yaptık. Ben gayet memnunum ve daha çok bu dönemlerde tüketmeye alıştık ve ben böyle üretim yaptıkça çok mutlu oldum. Arkadaşımla beraber boyadık, hatta bir sürü küçük arkadaşımızla yaptık burayı bence çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Diğer öğrencilerde el birliği ile çalışmalar yaptıklarını ve birlikte çok güzel bir kütüphane hazırladıklarını kaydetti.

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