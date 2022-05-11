Öğrenciler Trafik Eğitim Parkında kuralları öğreniyor

Trafik Haftası bünyesinde Alanya Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda öğrencilere uzman eğitimciler ile polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik eğitimi veriliyor.

7-13 Mayıs Trafik Haftası’nda yapılan etkinlikler çerçevesinde Alanya’daki öğrencilere Alanya Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda verilen eğitimler devam ediyor. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde öğrencilere gruplar halinde trafik eğitimi veriliyor. Eğitimlerde öğrencilere trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve ışıklarının anlamları, kurallara uygun şekilde geçitlerin kullanılması ve akülü arabalar ile trafik deneyimi sunuluyor.

“Çocuklarda trafik bilinci oluşturuluyor”

Trafik Haftası’nda minik öğrencilere eğitim verildiğini belirterek öncelikli amaçlarının çocuklara güvenli trafik bilincini aşılamak olduğunu belirten Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı Müdürü Bilge Toksöz, “İlkokul öğrencilerinden çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şoför arkadaşlara kadar eğitim imkanı sunduğumuz trafik eğitim parkımızda önceliğimiz çocuklarda güvenli trafik bilincini oturtmak ve gelecek nesli daha bilinçli hale getirmek. Etkinlikler çerçevesinde okullardan gelen öğrencilere grup halinde çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. Bu parkımız bir trafik okuluna dönüşmüş durumda. Trafik Haftası’nın ardından da eğitimlerimiz devam edecek” dedi.