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ÖĞRENCİLER SIRALAMA BARAJI OLAN BÖLÜMLERİ YURTDIŞINDA OKUMAYI TERCİH EDİYOR

Tercih döneminde istedikleri bölümlere yerleşemeyen öğrenciler sıralama barajı olan programlar için yurtdışını tercih ediyor. Mühendislik, Tıp gibi bölümler, yurtdışında her bütçeye uygun üniversitelerde baraj olmadan öğrenci kabul ediyor. Macaristan’daki, Polonya’daki ve Rusya’daki üniversiteler ise maliyeti az okulları içeriyor.

Eğitim 28.08.2020, 12:16
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ÖĞRENCİLER SIRALAMA BARAJI OLAN BÖLÜMLERİ YURTDIŞINDA OKUMAYI TERCİH EDİYOR

Türkiye’de öğrencilerin Türk Üniversitelerine girmesi için tercih süreleri doldu. Ancak yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler tercihlerine devam ediyor. Tercih döneminde istedikleri bölümlere yerleşemeyen öğrenciler sıralama barajı olan programlar için yurtdışındaki okullara yöneliyor.

Üniversiteye girecek adaylar tercih döneminde yurtdışındaki okullara yoğun ilgi gösteriyor. Hayallerindeki üniversiteye kavuşmak isteyen adaylar hem gelecekte iş imkanını garantileyecek hem de iyi bir eğitim alma fırsatını sunacak okullara yöneliyor. Sınavsız üniversiteye yerleşme oranının da çok yüksek olduğunu belirten Endless Abroad CEO’su Gökmen Özdemir, “Pek çok öğrenci dünyanın en iyi üniversiteleri arasına giren sınavsız yerleşebileceği Yurtdışındaki okulları tercih ediyor” dedi.

Pandemi ve Geleceğin Meslekleri

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle üniversite eğitimlerinde tamamen örgün öğretimin yerini online eğitim imkanları, hibrit eğitim modellerine bırakırken Dünyanın en iyi bin üniversitesi arasında gösterilen birçok Orta Avrupa Üniversitelerine Türkiye'den talep oldukça arttı. Türkiye'deki öğrenciler ve veliler özellikle yurtdışında bulunan sınavsız üniversitelere talep gösterirken bu konuda hem hibrit hem de yüz yüze eğitime hazırlanan üniversiteler sunmuş oldukları giriş kolaylıkları ve uygun maliyetleriyle 3 yılda lisans eğitimi 1 yılda yüksek lisans eğitimi imkanı sağlarken, ülkeler, Türk öğrencilerin yasal bir şekilde çalışabilmesine de imkan sağlıyor.

Geleceğin meslekleri arasında gösterilen Yazılım Mühendisliği, Elektrikli Hibrit Araçları Mühendisliği, Digital Pazarlama, Veri Analizi bilimi, Siber Güvenlik, İşletme İletişimi ve Digital Ekonomi gibi bölümlere talebin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, “Değişen eğitim düzeni ve öğretim modelleri ile birlikte Türk öğrenciler ve veliler sınavsız eğitimin yanında geleceğin mesleklerini de en güncel öğrenim modelleriyle bütünleştiren okulları tercih etmeye başladı” dedi. Sözlerine devam eden Özdemir, “Tüm bunların yanında da artan özel üniversite maliyetleri özellikle Orta Avrupa'da eğitim maliyetleriyle denk gelir hale geldiği için velilerin bütçelerini de yormadan daha iyi sıralamalara sahip üniversitelerde eğitim almanın önü açılmış oldu. Bu tercih dönemi de

gösteriyor ki elimize ulaşan datalardan bize gelen öğrencilerde bu sene özellikle yoğun bir artış var. Öğrencilerimiz özellikle kendilerine sunulan 1 dönem uzaktan eğitim imkanı veya doğrudan yüz yüze eğitime katılım opsiyonlarından oldukça memnun kaldı. Bu konuda tercih hakkının kendilerine ait olması velileri de rahatlatan bir durum haline geldi'' şeklinde konuştu.

Orta Avrupa'da eğitim maliyetleri Yıllık 2 bin Eurodan başlıyor. Velilere okula başvuru, vize süreci ve eğitim süresince destek veren yurtdışı eğitim danışmanlığı firmalarından biri olan Endless Abroad bu süreçteki yaşanabilecek sorunları, işlenecek prosedürleri öğrenciyi telaşa sokmadan yürütüyor. Adaylar gitmek istedikleri okulları, ülkeleri seçip doğru yönlendirmelerle adaylara uygun bölümler belirlenip yurtdışı üniversiteleriyle ve yurt işlemleriyle Endless Abroad ilgileniyor.

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