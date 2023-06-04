Öğrenciler sınavda, veliler dışarıda ter döktü

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da binlerce öğrenci LGS maratonunda ter dökerken, ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi. Öğrenciler sınavda veliler de dışarıda ter döktü.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Aydın’da 17 ilçede 235 okulda, 965 salonda, 13 bin 717 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 2 bin 755 salon görevlisinin gözetiminde yapılacak olan LGS sınavı saat 09.30 ve 11.30 olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilirken, öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Birçok öğrenci sınav esnasında ter dökerken aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazı veliler ise öğrenciler kadar dışarıda heyecan yaşadı.

“Onlar içerde biz dışarda sınavdayız”

Öğrencilerle beraber ailelerin de dışarıda sınav verdiğini ifade eden velilerden Hasan Basri Çetin, “Evladımız sınava girdi. Rabbim emeklerini zayi etmesin. Allah başarılı eylesin bütün evlatlarımıza. İnşallah umdukları yerlere girebilirler. Allah nasip etsin inşallah, dua ediyoruz. Onlar orada sınavda biz burada sınavdayız” dedi.

Bütün çocukların emeklerinin karşılığını bulmasını temenni eden velilerden Said Kırkaş ise, "Bütün aileler de olduğu gibi biz de evladımızı bekliyoruz. Onlar içerde biz dışarda sınavdayız. Rabbim bütün herkesin evladının emeklerinin karşılığını verir, umdukları yere inşallah gelirler. 4 sene boyunca, ortaokul yılları boyunca çalıştılar. İyi bir liseye gitmek için ellerinden geldiğince çaba gösterdiler. İnşallah hak ettikleri yere gelsinler. Temennimiz o. Bizler de burada evlatlarımızı bekliyoruz sabırla. Onlar içerde ter döküyor, biz de burada ter döküyoruz” dedi.