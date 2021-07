Öğrenciler, pandemide yaşadıklarını kitap haline getirdi

Kastamonu’da ortaokulda eğitim gören öğrenciler, pandemi sürecinde evde kaldıkları süreci kaleme alarak kitap yazdı. Öğrencilerin yazdığı ’Korona Günlükleri’ isimli kitap, büyük beğeni topladı.

Kastamonu’da Vali Aydın Arslan Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, Türkçe öğretmenlerinin rehberliğinde pandemi sürecinde yaşadıkları ve evde kaldıkları süreci kaleme aldı. Öğrencilerin pandemide yaşadıkları zorluklar, evde kaldıkları süreç ile bu yaşadıklarının geleceğe aktarılması noktasında başlatılan çalışma, öğretmenleri tarafından düzenlenerek kitap haline getirildi. Öğrencilerin yazarak kaleme aldığı ’Korona Günlükleri’ ismini verdikleri kitaplar, Vali Aydın Arslan Ortaokulu’nda tanıtıldı. Kitapların tanıtımına veliler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, anılarını yazan öğrenciler kitaplarını imzalayarak dağıttı. Öte yandan Vali Aydın Arslan Ortaokulu’na eğitim öğretim gören öğrenciler, geçtiğimiz yıllarda da ‘Eşsiz Hazine’, ‘Eşsiz Hazine 2-Değerler Sandığı’ ve ‘Bir Hilal Uğruna’ isimli kitaplarda yazdı.

"Derleyip kitap haline getirdik"

’Korona Günlükleri’ isimli kitabın tanıtımında konuşan Vali Aydın Arslan Ortaokulu Müdürü Cemalettin Çınar, "Salgın sürecinde yaşananların kaleme alındığı ‘Korona Günlükleri’ adlı kitabımız artık öğrencilerimizin elinde. Bu kitabın hazırlanmasında ve kaleme alınmasında yine yoğun istek ve özveri ile çalışan Türkçe öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yazma cesareti gösteren öğrencilerimize ve yol gösterici olan rehberlik yapan öğretmenlerimizi kutluyoruz. Bu süreçte öğretmenlerimiz, öğrencilerimize salgın sürecinde yaşadıklarını kaleme almalarını, günlük yazmalarını istediler ve sürecin sonunda onlardan öğrencilerin istedikleri birer tane günlüklerinden okulumuza getirmelerini istedik. Bizlerde bunları derleyip kitap haline getirmiş olduk. Bu kitabın oluşması sürecinde bize desteğini esirgemeyen Kastamonu Belediye Başkanımız Galip Vidinlioğlu’na ve şahsında Kastamonu Belediyesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Zor günlerimi kitap yazarak değerlendirdim"

Vali Aydın Arslan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Berra Şahin, "Korona Günlükleri kitabında yer alan günlüğümde korona virüsten dolayı evde geçirdiğimiz o zor günleri nasıl değerlendirdiğimi, nasıl eğlenceli hale getirdiğimi anlattım. Ailem ile birlikte geçirdiğim o güzel vakitleri anlatan bir günlük oldu. Günlüğümü yazarken o anki hissettiklerimi, o anki yaşadığımı ve neler yaptığımı anlattım. Yazarken de mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"Bizim çocukluğumuzda yaşanmış olması bizleri üzdü"

Evde kaldıkları süre içinde çok sıkıldıklarını söyleyen 7. sınıf öğrencisi Eda Aydoğdu da, "Evde çok sıkıldık, çok güzel vakitler geçiremedik. Bu kitabı yazarken hem vakit geçirdim, hem de arkadaşlarıma hediye etmiş oldum. Böylesi talihsiz bir olayın bizim çocukluğumuzda gelmiş olması bizleri gerçekten çok üzdü. En çok da bu duyguyu hissederek yazdım. Kitabı yazarken tabii ki mutlu oldum, sonuçta kitap mutluluk demektir. Benim için çok güzeldi" diye konuştu.

"Pandemide zorlu geçen günlerimin geleceğe aktarılması için yazdım"

Bu zorlu günlerin unutulmaması gerektiğine dikkat çeken 7. sınıf öğrencisi Bengisu Özdemir ise şu ifadeleri kullandı:

"Kitapta, yaşadığımız bu zorlu günleri anlatmaya çalıştık. Bizlerin pandemi sürecinde yaşadıkları gerçekten çok zordu. Bununda bir an önce geçmesini istiyorum. Umarım bu günler unutulmaz ve gelecek nesillere bu günler aktarılır ve hep bizlere hatırlatılır. Tek isteğim bugünlerin bir an önce bitmesidir. Pandemi sürecinde en önemli yaşadığım zorluk evde sıkılmam oldu. Çünkü hiçbir yere çıkamıyorduk. Okulumuza gelemiyorduk, boşlukta hissettim kendimi. Uzaktan eğitim görsek bile okulun yerini tutmuyordu. O yüzden bir an önce pandemi bitse çok iyi olur".