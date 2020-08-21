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Öğrenciler oyun ortamında sınavlara hazırlanacak

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİNERVA KULUÇKA MERKEZİ'NDE HAYATA GEÇİRİLEN SINAVİA UYGULAMASI, ÖĞRENCİLERİN SIVANA HAZIRLIK SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRDIĞI GİBİ KEYİFLİ HALE DE GETİRİYOR.

Eğitim 21.08.2020, 09:52 21.08.2020, 10:22
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Öğrenciler oyun ortamında sınavlara hazırlanacak

Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi’nde hayata geçirilen Sınavia uygulaması, öğrencilerin sıvana hazırlık sürecini kolaylaştırdığı gibi keyifli hale de getiriyor. Öğrenciler için interaktif ve sosyal bir platform olan Sınavia’da, rastgele bir kullanıcıyla canlı olarak yarışma, arkadaşlarla beraber soru çözme gibi birçok özellik yer alıyor.

Hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelen akıllı telefon ve tabletler, pek çok alanda ihtiyaçlarımıza çözüm sunuyor. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Kuluçka Merkezi Minerva’da çalışmalarını sürdüren bilgisayar mühendisleri Hakan Yılmaz ve Arda Nakışçı, öğrencilerin sınavlara interaktif ve çevrim içi ortamda hazırlanabilmeleri için bir uygulama geliştirdi. Üniversite bitirme tezi olarak geliştirdikleri Sınavia isimli uygulamalarıyla Genç Beyinler Yeni Fikirler üniversite öğrencileri bitirme projeleri yarışmasında ödül de kazanan Yılmaz ve Nakışçı, ilham kaynaklarının eğitim sürecinin dijitalleşmesi ve eğitim sektöründe daha önce yapılmamış birtakım yenilikleri sunabilmek olduğunu dile getirdi.

Tüm sınavlara hazırlanma ortamı sunacak

Uygulama hakkında bilgi veren Hakan Yılmaz ve Arda Nakışçı, “İlk etapta uygulama mağazalarında ALES öğrencileri için yayınladığımız Sınavia, gelecek günlerde farklı sınavlarla da kullanıcıları buluşturacak. Sistemimiz YKS’den KPSS’ye, YDS’den DGS’ye kadar birçok sınavı aynı anda barındırabilmemizi sağlayacak” dedi.

İnteraktif ve sosyal bir platform

Yaklaşık bir yıldır Minerva Kuluçka Merkezi’nde çalışarak uygulamayı geliştirdiklerini belirten Yılmaz ve Nakışçı, “Bu aşamada Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümü öğrencisi Arca Altunsu ekibimize dahil oldu. Daha geliştirme aşamasındayken Türkiye’nin en prestijli start-up yarışmalarından biri olan Start-up İstanbul’da 95 bini aşkın proje arasından ilk 100’de düşünülerek Top 100 etkinliğine davet edildik. Uygulamamızda, kullanıcılar, seviyelerine göre sorularla başlayıp başarılı oldukça bir sonraki seviyeye geçiyor. Yalnızca tek başlarına soru çözdükleri bir uygulama yapmak yerine, ders çalışma sırasında öğrencinin sıkılmamasını sağlayarak onlar için interaktif ve sosyal bir platform oluşturmak istedik” diye konuştu.

Canlı yarışmadan, deneme sınavına kadar birçok mod bulunuyor

Uygulamada 5 farklı mod bulunduğunu dile getiren genç girişimciler, “Bu modlar içerisinde Türkiye genelinde rastgele bir kullanıcıyla canlı olarak yarışma, arkadaşına davet göndererek birlikte soru çözme, sınıf ortamı veya arkadaş gruplarını düşünerek yine canlı olarak 30 kişiye kadar destekli sınav ortamı ile doğru cevaplanamayan soruların kullanıcılar tarafından tekrar çözülmesini sağlayan bir soru çözüm modu bulunuyor. Bunlara ek olarak kullanıcılar, istedikleri soruyu kaydedip profillerinde görebilmekte, sorunun doğru cevabına erişebilmekte, performans ve istatistiklerini zaman bazlı olarak grafiklerle kolayca takip edebilmekteler. Amacımız Türkiye’nin en büyük öğrenci öğrenme ekosistemlerinden birini oluşturmak. Aynı zamanda eğitim kurumlarıyla da işbirliği yapmaya hazırız. Kurumların kendi öğrenci ve öğretmenlerine özel kapalı bir sistem olarak uygulamamızı sunmayı düşünüyoruz” sözlerine yer verdi.

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