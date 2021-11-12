Öğrenciler narkotik köpeğinin gösterisini heyecanla izledi

Karabük’te jandarma personeli tarafından “Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması” kapsamında öğrencilere okul ve çevresinde nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, narkotik köpeğinin, gösterisini büyük bir heyecanla takip etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Cumayanı ilkokul ve ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler “Huzurlu Sokaklar ve Çocuk Uygulaması” kapsamında öğrencileri okul ve çevresinde nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirirken eğlenmeleri için boyama kitabı ve jandarma dergisi dağıtımı yaptı.

Bilgilendirme etkinliğinin ardından okul bahçesinde jandarma narkotik köpeği gösterimi gerçekleştirildi. Öğrenciler, narkotik köpeğinin, eğiticisinin komutu ile oluşturulan halkadan atlamasını büyük heyecanla takip ettiği görüldü.