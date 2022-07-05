Öğrenciler LGS için Tercihlerini Yüzdelik Sırasına Göre Yapmalı !

2022-LGStercih işlemleri başladı. 20 Temmuz 17.00’a kadar devam edeceğini hatırlatan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor. Tercih yaparken her zaman bir önceki seneye ait veriler kullanılıyor. Yani adaylar okulların bir sene önceki taban puanları ile kendi puanlarını kıyaslayarak tercih yapıyor. Oysa bu kıyaslamanın puanlara göre değil genel yüzdelik sırasıyla yapılması gerekiyor. Dr. Özge Aslan, bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Okulların puanları her yıl öğrencilerin başarısına göre çok değişebildiği için ve bazı puan aralıklarında yığılmaların fazla olması nedeniyle tercihlerde puanı kullanmak yerine Genel Yüzdelik Dilimi kullanmak sağlıklı olacaktır.Bir öğrenci tercih yaparken puanını kullanırsa yani kendi puanı ile liselerin geçen seneki taban puanlarını kıyaslayıp liste hazırlarsa doğru ve dengeli bir tercih yapmamış olur. Örneğin bu seneki LGS puanı 485 olan öğrenciye gelen Genel Yüzdelik sırası 0,25 olmuştur. Bu öğrenci puanına göre tercih yaparsa, 485 taban puanlı liseyi kazanma olasılığını yüksek görecektir. Oysaki bu gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü geçen seneki taban puanı 485 olan bir lisenin Taban Yüzdelik Dilimi 0,10’dur. Bu yıl 485 olan öğrenciye gelen yüzdelik sırası ise 0,25’dir. Yani o liseyi kazanmak için gerekli olan başarı sırasını elde etmemiştir.”

En çok istediğiniz okulu en üst sıraya yazın

Tercih listesi aslında sizin istek listeniz... Bu nedenle puanı daha düşük olsa bile, daha çok istenen okul üst sıraya yazmanız gerekiyor. Yani doğru liste demek, yüzdelik sıraları küçükten büyüğe sıralayarak oluşturulan değilen çok istenen okuldan daha az istenen okula doğru sıralanan liste anlamına geliyor.Listede bir okulu üst sırada tercih etmenin kazanma ihtimalini arttırmadığının altını çizen Dr. Özge Aslan, yerleştirme işleminde puan üstünlüğünün esas olduğunu hatırlatıyor. Aslan, üst tercihinize yazsanız bile eğer sizden daha yüksek puana sahip bir öğrenci aynı tercihi yaparsa okula onun yerleştirileceğini söylüyor. Aslan, puanları eşit adaylarda ise önceliğin Ortaokul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciye, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı puanı yüksek olana,8. sınıfta özürsüz devamsızlık sayısı daha az olana, okulu daha üst sırada tercih etmiş olana ve yaşı küçük olan öğrenciye verildiğini belirtiyor.

Uzman görüşü almadan tercih yapmayın

Tercih listesinin yüksek, orta ve düşük yüzdelik dilimli okullardan dengeli bir şekilde oluşturulması gerektiğini anlatan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, şöyle devam ediyor: “Örneğin, yüzdelik sırası 5 olan bir aday, %3’lük okul da yazabilir. İlk 2 tercih bu şekilde en çok istenen okullardan oluşturulabilir. Daha sonra kendi yüzdelik sırasına yakın okulları yazıp, son 1-2 tercihi de daha yüksek yüzdelikli (yani düşük puanlı) okullar yazarak dengeli bir liste oluşturabilir.Ancak puan düştükçe yani yüzdelik sırası büyüdükçe, tercih aralığı daha geniş tutulmalıdır. Yani örneğin yüzdelik sırası 30 olan bir öğrenci çok istediği %25-29’luk bir okulu listesine alabilir. Ancak 50 yüzdelikli okullar da listeye alınmalıdır. Daha sağlıklı bir tercih için rehber öğretmenlerden destek alabilirsiniz.”

Tercih listesine alacağınız okulları ziyaret edin

Tercih yaparken sadece yüzdelik dilimi değil çocuğun ilgi, yetenek ve geleceğe dair hayalleri de önem taşıyor. Örneğin fen bilimlerine ilgisi olan ve becerileri de bu yönde olan bir öğrenci için Fen Lisesi uygunken; sosyal bilimlere ilgili, matematik ve fen derslerinde sıkılan bir öğrenci için Fen Lisesi yanlış bir seçim olabiliyor. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tercih listesine alınacak okullarla ilgili dikkat edilmesi gereken başlıkları ise şöyle sıralıyor: