Öğrenciler için survivor parkuru kuruldu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde meslek yüksekokulu öğrencileri tarafından çocukların eğlenebilmesi ve gelişmelerini daha iyi sağlayabilmeleri için survivor parkuru kuruldu.

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde psikomotor gelişim yarış parkuru kuruldu. 12 yaş ve üzeri çocukların gelişmelerini daha iyi sağlayabilmeleri ve kendilerine özgüven aşılamaları için yapılması amaçlanan parkurda her gün MYO öğrencilerinin nezaretinde çocuklar arasında yarışmalar düzenleniyor. Derece elde eden öğrencilerin ödüllendirildiği yarışmaları Solhan Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Ölmez, Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan ve koordinatör öğrenciler izledi.

Survivor parkurunu topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde yaptıklarını belirten Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tıbbi laboratuvar sınıfı öğrencilerinden Yusuf Şahin, ’’Bu parkuru yaparken ilçemizde bulunan kurumlardan, Solhan Kaymakamlığı, Solhan Belediyesi ve Solhan İlçe Gençlik Spor Merkezinden destek alarak bu parkuru yaptık. Bu parkuru yapmamızda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yapmış olduğumuz parkurun bir diğer amacı 12 yaş ve üstü çocukların psikomotor yani gelişmelerini daha iyi sağlayabilmeleri, kendilerine özgüven aşılamaları için bu hususta geliştirmiş olduğumuz parkurdur. Bu parkurun çocukların ileriye dönük hayal güçlerini, zihinsel gelişimlerini artırabileceği yazmış olduğumuz tez yazısında belirtmiştik zaten. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki bütün okullarımızın 12 yaş ve üzeri gençler parkuru kullanabilirler. Bu parkurda psikomotor eğitimlerini tamamlayabilirler’’ dedi.