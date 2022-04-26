Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti

Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hünerli elleriyle kandil simidi hazırlayıp kapı kapı dolaşarak esnaf ve ailelere ikramda bulundu.

Sivas’ta Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi nedeniyle Kadir gecesi için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler kandil simidi yapmak için kolları sıvayarak işe koyuldu. Hamurun yoğurulmasının ardından tek tek şekiller verilerek susamlanan ve özenle tepsiye dizilen simitler fırına sürüdü. Pişen simitler fırından çıkarılarak sıcakken paketlendi. Paketin içerisine yine okul öğrencileri tarafından yapılan çikolatalarda koyularak esnaf ve ailelere ikram edildi.

"Komşularımıza kandil simidi dağıttık"

Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Salih Delice, herkesin Kadir Gecesini tebrik ederek, “Bakanlığımızın yürüttüğü projelerden birisi olan Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi dolayısıyla bir etkinliğimiz söz konusu. Bu doğrultuda birçok etkinlik yaptık. Bu mübarek gün hasebiyle de kandil simidi yapıp gerek komşularımıza gerek esnafımıza, ailelerimize kandil simidimizi dağıtmak üzere burada bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi öğrencilerimiz simitlerimizi hazırlıyor. Çikolis’ imizin desteğiyle de hem kandil simidi hem paketler içerisinde çikolatalar koyarak ailelerimize, komşularımıza paketlerimizi dağıtacağız” şeklinde konuştu.

“Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum”

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğrencisi Ela İrem Çelebi, simidin yapılışını anlatarak, “İlk başta hamurumuzun malzemelerini ayarladık. Daha sonra yoğurma ve şekil verme işlemi yaptık. Susamlayarak tepsiye dizdiğimiz simitleri fırına atarak hazır hale getirerek paketledik. Bu mübarek günde herkesin kandili kutlu olsun. Ben isteyerek bu bölüme geldim ilk başta sen bu bölümü yapamazsın tarzında tepkiler aldım ama ben hayalimi gerçekleştirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.