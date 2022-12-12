Öğrenciler hem iş deneyimi kazanıyor hem de sürdürülebilir modaya katkı sağlıyor

Üniversite birinci sınıf öğrencileri tekstil ve moda sektörüyle tanıştı. Vintage parçalar üzerinde becerilerini geliştirecek tasarımlar yapan öğrenciler, iş deneyimi kazanmanın yanı sıra sürdürülebilir modaya da dikkat çekiyor

İstanbul Topkapı Üniversitesi, öğrencilerinin deneyimli bir şekilde mezun olması, şirketlerin talep ettiği nitelikli iş gücünün de mezunlarından karşılanması adına önemli iş birlikleri gerçekleştiriyor. Bu durumun son örneğine bu yıl ilk öğrencilerini alan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü imza attı. Bölümün Kurucu Başkanı Doç. Dr. Nihan Akdemir’in öncülüğünde Public Vintage ile yapılan ortak proje dahilinde, öğrenciler vintage parçalar üzerinde tasarımlarını sergileme ve maddi kazanç sağlama fırsatı kazanıyor.

Ekolojiye katkı sağlıyor

Sürecin öğrenciler için çok verimli ve motive edici olduğunu belirten Doç. Dr. Akdemir, “Proje üniversite ve sektörel iş birliği açısından örnek teşkil ediyor. Vintage parçalar üzerine özgün tasarımlar yapmaya başlayan öğrencilerimiz aynı zamanda sürdürülebilir moda kavramı ile tanıştılar. Böylece henüz birinci sınıftayken ekolojik sistemin öneminin farkındalığına sahip bilinçli tasarımcılar olma yoluna adım attılar” dedi.

‘Öğrencilere yatırım, geleceğe yatırımdır’

Public Vintage’in kurucusu Mahmut Albayrak da üniversite iş birliğini oldukça önemsediklerini ve öğrencilere maddi manevi destek olmanın geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini söyledi. Albayrak, ortaya çıkan başarıları çalışmaların ilerleyen zamanlarda daha büyük projelere dönüşebileceğinin de sinyallerini verdi.