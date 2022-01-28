Öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Edirne’de Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ara tatilde de çocukların keyifli vakit geçirmesine katkı sağlamak amacıyla atölye çalışmalarını sürdürüyor. İple kontrol edilen ve karton kullanarak robot el yapan çocuklar, ‘Robotik El Atölyesi’ etkinliğinde keyifli vakit geçirdi.

Edirne’de yarıyıl tatilindeki öğrenciler için Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’nde ‘Robotik El Atölyesi’ düzenlendi. Öğrenciler, kukla gibi iple kontrol edilen ve kartondan robot elin yapımı sırasında eğlenirken aynı zamanda yeni bilgiler de öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

‘Robotik El Atölyesi’ etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, taş boyama, robotik el yapımı ve başlangıç seviyesinde robotik kodlamayı öğrenme fırsatı buldu. Müze eğitmenleri tarafından çocuklara ilk olarak malzemeler dağıtıldı ve izlenmesi gereken yollar anlatıldı.

Robotik el yapımı için kolları sıvayan çocuklar, ilk olarak kendilerine verilen kartona kendi ellerinin resmini çizdi. Ardından ise çizdikleri eli makas yardımıyla keserek üzerine pipet ve ipleri yapıştırdı.

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’nde Dino, Oyun, Bilim, Taş Boyama, Robotik El, Uzay, Masal ve Hikâye, Oyun gibi atölyelere yer veriliyor.

“Sanatsal ve bilimsel etkinliklerimiz var”

Daha önceki ara tatillerde olduğu gibi 15 tatili de atölye çalışmalarıyla desteklediklerini söyleyen Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi Eğitmen Sorumlusu Meltem Karlatlı, “Eğitmenlerimiz eşliğinde eğitimlerimiz oluyor. Sanatsal ve bilimsel etkinliklerimiz var. Robotik el yapımı atölyesinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Aynı zamanda başlangıç seviyesinde robotik kodlamayı da gösteriyoruz. Etkinliklerimiz yoğun ilgi görüyor. Salgın nedeniyle belli sayıda çocuk almaya çalışıyoruz. Alanımız geniş olduğu için salgın tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oldukça yoğun talepler 2 haftamız şimdiden doldu. Hafta sonları da yine bireysel gelen ziyaretçilerimiz için atölye çalışmalarımız devam edecek. Rezervasyonla onları da alabiliyoruz. Yoğunluk çok olduğu için randevu usulü çalışıyoruz. Rezervasyon numaramız da var sosyal medya hesaplarından da duyurularımız oluyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Keyifli vakit geçirerek öğreniyorlar

Okulların tatile girmesinin ardından çeşitli etkinliklere katılarak zaman geçirdiğini söyleyen Uras Alp Sadıç, robotik el yapımını öğrenirken çok eğlendiğini ve keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Tatili keyifli bir şekilde geçirdiğini söyleyen Zeynep Aslı Alpay, “Müzede taş boyama, robotik el yapımı gibi çeşitli etkinliklere katıldım. Bunları yaparken çok eğlendim. Önce eli çizip kestim sonra pipetleri yapıştırdım ardından da ipleri geçirdim” dedi.

Robot el yapmayı ve taş boyamayı öğrendiğini söyleyen Eylül Ece Sönmez, “Burada öğrendiklerimi evde tek başıma da yapabilirim artık. İlk önce elimi kâğıda çizdim ve kestim. Sonra da pipetleri ve ipleri geçirdim. Hepsini yapıştırdım. Tatilimi çok keyifli ve eğlenerek geçiriyorum” dedi.

Okulların tatile girmesinin ardından etkinliklere katılmak için müzeye geldiğini söyleyen Çınar Şengüler, “Taş boyama ve robotik el yapmayı öğrendim. Buradaki etkinliklere katılarak tatili keyifli hale getiriyorum. Çok kolay yapıldığını gördüm. Hem eğleniyorum hem de yeni bir şeyler yapmayı öğrendim” diye konuştu.

Çocuklarını tatil dolayısıyla müzeye getiren Feride Çöke, “Edirne’de çocuklar için sosyalleşmek çok kısıtlı. Birkaç sefer müzeye geldik. Memnun kaldık. Şimdi tatil olunca yine gelelim dedik. Çocuklarımız eğitmenler eşliğinde hem öğreniyor hem de eğleniyor. Güzel oldu” dedi.