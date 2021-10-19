Öğrenciler EBA üzerinden meslekler hakkında bilgi alabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı meslek bilgi kitapçıkları Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişeme açıldı. Kariyer planlaması yapan öğrencilere rehber olacak kitapçıklar öğretmenler ve velileri de doğru tercih konusunda bilgilendirecek.

250 adet mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kitapçıklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı olarak kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna entegre edildi. Bu sayede Meslek Bilgi Kitapçıklarının temel hedef kitlesini oluşturan öğrencilere daha etkin bir şekilde ulaşması sağlanacak. Rehber olma amacı taşıyan meslek bilgi kitapçıklarının hedef kitlesini öğrenciler oluşturuyor. Bununla birlikte bu kitapçıklardan öğretmenler ve velilerin de faydalanması hedefleniyor.