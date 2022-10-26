Öğrenciler "Dürüstlük Manavı" ile güvenilir olmayı öğreniyor

Adana’nın Kozan ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu 6-F sınıfı öğrencileri okul girişine kurdukları Dürüstlük Manavı ile kasiyer ve sorumlu olmadan alışveriş yaparak dürüst ve yardımsever olmayı öğreniyor.

Okul müdürü Hanifi Aslanhan, din kültürü öğretmeni Nigar Kabacık, Mustafa Sabri Yılmaz ve tüm öğretmenlerin desteklediği projeyle okul girişine Dürüstlük Manavı kuruldu. Öğrenciler, her gün bir sınıfın hazırladığı meyveleri, kasiyer veya sorumlu olmadan satın alıp tüketiyor, dürüst ve güvenilir olmanın gururunu yaşıyor.

Teneffüslerde sevdikleri meyveleri almak için sıraya giren öğrenciler uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, kimse olmadan vicdanları ile kendi aralarında kurdukları bağ ile alışveriş yapıyorlar.

Dürüstlük Manavı hakkında bilgi veren okul müdürü Hanifi Aslanhan, “Dünyada değerler eğitimi üzerine pedagogların yaptığı çalışmalar var. Biz de okulumuz olarak burada çocuklarımız eğitimlerini alırken bir taraftan da değerler eğitimi uygulamaya çalışıyoruz. Öğretmelerimiz dürüstlük manavı projesini uyguladı. Manavda satıcımız yok istedikleri ürünleri gördükleri etiket üzerinden alıp paralarını ödüyor para üstlerini alıyor. Biz dünyaya medeniyet öğretmiş bir milletiz. Ecdadımız insan doğa odaklı projeler üretmişler. Bizler de geleceğimiz olan çocuklara değerlerimizi öğretmek adına okulumuzda böyle bir çalışma yaptık” dedi.

Öğrencilerden Gülsüm Ayyıldız, dürüstlüğü öğrenmek adına uygulamanın güzel bir çalışma olduğunu ifade etti. Ahmet Emre Bilir ise, "Dürüst insanlar Dürüstlük Manavında. Kimse görmese de Allah görüyor. Fazla ürün alırsam askıda meyve kutusuna koyuyorum. Kendi paramı ödeyip, kendim para üzerini alıyorum. Mutluyum" diye konuştu.