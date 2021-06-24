Öğrenciler belediye başkanıyla beraber açık havada halay çekti

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından belediye bünyesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik, hafta sonu yapılacak sınav öncesi moral gecesi düzenlendi. Gecede öğrenciler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’u da aralarına alıp halay çekerek, gönüllerince eğlendi.

Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere, sınav öncesi moral gecesi düzenlendi. Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşması amacıyla düzenlenen moral gecesinde çeşitli konser ve etkinlikler ile gösteriler yapıldı.

Eyyübiye Belediyesi kitap Otağında düzenlenen moral gecesine Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, Kültür Müdürü İsmail Kaya, Eğitmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan ve öğrencilerle yakından ilgilenip, sınav öncesi başarılar dileyen Başkan Kuş, öğrencilerin halay talebini de kırmayarak, öğrencilerle birlikte halay çekti.

Moral gecesine katılarak öğrencilere sınavda başarılar dileyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, öğrencilerin ülkenin geleceği olduklarını ifade etti. Kuş, “Gençler öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah hafta sonu üniversite sınavımız olacak. Sizlerle muhabbet etme fırsatımız oldu. Şunu gördüm, içiniz kıpır kıpır, gözlerinizde müthiş bir enerji var. Gözlerinizden saçılan bu enerji bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kitap otağımızda, gençlik merkezimizde Z kuşağı olan sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl kitap otağımızda üniversiteye hazırlanan 36 kardeşimiz üniversiteyi kazandı. İnşallah bu yıl bu sayıyı daha da artıracağız. Bu yıl pandemiyle mücadelemiz çok zorlu geçti. Hem bizler için hem sizler için hem Türkiye için hem dünya için zorlu geçti. Pandemiden dolayı sizlere hizmet eden gençlik merkezlerimiz ve kitap otaklarımız bu dönemde kapanmak zorunda kaldı ama inşallah sizlere sağlamış olduğumuz ek kaynak ve ek derslerle bu süreci kapatma çabasını girdik. Sizlere emeği geçen başkan yardımcımız, müdürümüz, hocalarımız ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Rabbim hafta sonu gireceğiniz sınavda emeklerinizi boşa çıkarmasın. Allah zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.

Sınava girecek öğrenciler, düzenlenen moral gecesi dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.