OECD’den Türkiye’nin eğitimdeki başarısına övgü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, Türkiye’de eğitim alanında son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bunların bölgedeki diğer ülkelere örnek olması gerektiğini ifade etti.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Fransa’nın başkenti Paris’te yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görüşmenin harika geçtiğini belirten Cormann, OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) son 20 yılda Türkiye’de özellikle lise öğrencileri ve kız çocukları için okula kayıt ve başarının önemli ölçüde arttığını gösterdiğini bildirdi. Cormann, "Yapacak daha çok şey var ama Türkiye’nin başarısı bölgeye ilham kaynağı olmalı” ifadelerine yer verdi.