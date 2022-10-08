OECD heyeti, Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ile Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret eden OECD bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi (EDRC) heyetiyle bir araya geldi.

OECD heyeti, EDRC tarafından üye ülkeler için her iki yılda bir yayımlanan ülke raporları çerçevesinde, 2022 yılının teması "Küresel rekabet için iş gücü piyasasının yeniden şekillenmesi, Kovıd-19 sonrası dijitalleşme çağında işlerin ve becerilerin gelişimi" olarak belirlenen Türkiye İnceleme Raporu’nun hazırlık çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ile Sadri Şensoy ve OECD Ülke İncelemeleri Bölümü Direktör Yardımcısı Vincent Koen ile gerçekleşen görüşmede Türkiye ile ilgili bulgu ve politika tavsiyelerine ilişkin istişarede bulunuldu.

Türkiye’nin OECD ile 1961 yılından beri birçok alanda yakın iş birliği içinde olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "OECD’nin üye ülkelere politika deneyimlerini karşılaştırabilecekleri, ortak sorunlarına çözüm arayabilecekleri, en iyi uygulama örneklerini paylaşabilecekleri bir platform sağladığına inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak OECD ile eğitim alanındaki iş birliğimizin ilerleyerek sürdürülmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi’nin de çalışmalarında yer alınan yapılanmaların başında geldiğini belirten Aşkar, Türkiye hakkında yayımlanacak inceleme raporuna yönelik Bakanlık birimlerinin yoğun bir koordinasyonu sonucunda ortaya çıkan katkıların önemli olduğuna inandığını söyledi.

Vincent Koen ise, bu hafta diğer paydaşlarla yürütülecek görüşmeler sonunda taslak raporun hazırlanmasını ve ocak ayında nihai metni kamuoyuyla paylaşılmasını planladıklarını kaydetti. Raporda yer verilen eğitim meselelerine ilişkin heyetin genel görüş ve tavsiyelerinden bahseden Koen, bu çerçevede gerçekleşen kabul ve iş birliği için teşekkür etti.

Görüşmeye Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, OECD Ekonomi Departmanı Bölüm Başkanı Isabelle Joumard ve OECD Türkiye-Avusturya Masası Başkanı Gabriel Machlica da katıldı.