Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi’ndeki eğitim onu iyileştirdi

Eskişehir’de yaşayan Selma Candemir yaşadığı psikolojik sorunları Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi’nde aldığı enstrüman eğitimi ile atlattığını belirtti.

Eskişehir’de yaşayan 2 çocuk annesi Selma Candemir özel hayatında yaşadığı zorluklar nedeniyle psikolojik rahatsızlıklar geçirdi. Tedavi için psikologlara giden Candemir, ağır ilaçlar almaya başladı. İlaçlardan ve tedavilerden oldukça yorulan Selma Candemir, soluğu Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi’nde aldı. Burada yıllar önce oğluna aldığı sazı çalmayı öğrenen Candemir, adeta yeniden doğdu. Merkeze ilk geldiğinde nitelikli eğitim görmeyi beklemediğini belirten Selma Candemir’in bu algısı zamanla yıkıldı. Kendisine verilen ağır ilaçların hiçbirini kullanmadığı halde çok iyi hissettiğini kaydeden Candemir, bu durumunu sanata ve Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi’ndeki sosyal ortama borçlu olduğunu aktardı.

“Bütün arkadaşlarımı merkeze davet ediyorum”

Geçmişi ve çektiği sıkıntılar hakkında konuşan Selma Candemir, “Uzun bir zaman özel sektörde çalıştım. Şimdi daha çok yarı zamanlı işlerde çalışıyorum ve günümün çoğunu kendim için değerlendiriyorum. İnanın başlarken bu kadar ciddiye alınacağımızı ve bu kadar önemseneceğimizi düşünmemiştim. Hocamız burada bir konservatuar edasıyla bize her şeyi sıfırdan, adım adım öğretiyor. Arkadaşlarımızla yaş ortalamamız yakın olduğu için uyumumuz çok güzel. Hocamızla da aynı şekilde. Bu kurumun bu kadar duyulmamış olması, benim de bugüne kadar fark etmemiş olmam gerçekten üzücü. Şu anda herkese anlatıyorum, bütün arkadaşlarımı davet ediyorum. İyi ki gelmişim, iyi ki buraya kayıt yaptırmışım diye düşünüyorum. Türküleri çok severim, çocukluğumdan beri çok hevesim vardı. Benim çok vaktim olmadı, imkânım olmadı ama çocuklarımı yönlendirmeye çalıştım. Mesela elimdeki bağlamayı 15 yıl önce oğluma almıştım ancak kendisi 1-2 dersten sonra vazgeçti. Tabii ki benim için derinde yatan başka sebeplerde var. Son birkaç senedir ailemizde yaşadığımız bazı olaylardan dolayı bir takım sağlık problemleri yaşamaya başlamıştım. Gittiğim doktorlar da ağır ilaçlar tavsiye ettiler. Ben bu ilaçları kullanmayı reddettim ve kendimi iyi hissetmemi sağlayacak bir şeylerle meşgul olmak istedim. Gerçekten de bir ay içerisinde bende ciddi değişimler oldu” diye konuştu.

“Hiç ilaç kullanmamama rağmen hayatım daha sakin ve daha düzenli”

Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi’nde aldığı eğitim hakkında konuşan Candemir, sanatın ve merkezdeki sosyal çevrenin kendisine iyi geldiğini belirtti. İlaç kullanmadığı halde kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Selma Candemir, “Hiç ilaç kullanmamama rağmen hayatım daha sakin ve daha düzenli bir hale geldi. Uykularım daha kaliteli olmaya başladı. Bana çok iyi geldiğini ve bu yolda devam etmeyi düşünüyorum. Hocamız ders verdiği sürece, bizde de sağlık olduğu sürece gelmeye devam edeceğim. Kesinlikle tavsiye ediyorum, öğrenmenin yaşı yok hele de bu kadar güzel bir imkân varken, bu kadar değerli hocalar varken. Sadece bağlama kursu için demiyorum. Halk Eğitim gerçekten değerli bir okul. Biz kıymetini bilip emek verirsek bize öğretemeyecekleri bir şey olmadığını düşünüyorum. Şu yaştan sonra birçok insandan eleştiri aldık ama biz çok keyifle ilerliyoruz, umarım hocamız da bizden memnundur. Biz çok keyif alıyoruz, burada olmaktan çok mutluyuz. Bana hem sağlık anlamında hem de mutluluk anlamında çok şey kattı” dedi.