banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

ODÜ Rektörü Akdoğan ilk gün öğrencilerle bir araya geldi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, üniversitede yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 akademik yılının ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim 20.09.2021, 19:30
ODÜ Rektörü Akdoğan ilk gün öğrencilerle bir araya geldi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, üniversitede yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 akademik yılının ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi.

ODÜ Cumhuriyet Yerkleşkesi’nde bulunan öğrenci yemekhaneleri ile kantinlerde incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, ODÜ‘yü anlattı. Rektör Akdoğan, “Ordu Üniversitesi olarak hedefimiz vatanını ve milletini seven, ülkesini daha ileri konuma taşımak için çalışan, alanında donanımlı, üretken ve nitelikli nesiller yetiştirmektir. Öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması noktasında akademik ve idari personelimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. 1,5 yıla yakın bir süredir uzaktan eğitim sürecinin ardından öğrencilerimizle bir araya gelerek yüz yüze eğitime başlamış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin Ordu’muz, üniversitemiz ve öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. İstanbulspor 5 4
18. Ankara Keçiörengücü 5 4
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0