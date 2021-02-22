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ODTÜ'lü gençlerden Yönetim ve Mühendislik Günleri etkinliği...

Öğrenciler ile başarılı şirketleri ve yetkin yöneticileri buluşturarak bilgi aktarımı sağlayan Yönetim ve Mühendislik Günleri bu yıl da üst düzey konuşmacılarla fark yaratmaya hazırlanıyor.

Eğitim 22.02.2021, 20:19
1882
ODTÜ'lü gençlerden Yönetim ve Mühendislik Günleri etkinliği...

YMG etkinliğinde katılımcılar seminerler, paneller, söyleşiler ve online fuaye ile üst düzey yöneticilerin ilham verici hikayelerini dinleme ve şirketlerle birebir görüşme imkanına sahip olacak. Her konuşmacının kendi yetkinlik alanına göre bir temada konuştuğu etkinliğimiz kapsamında, 21 yıldır üst düzey yöneticiler ile katılımcıları buluşturup en verimli platformda tecrübe aktarımını sağlamaktayız. Bu sene de 1500’ü aşkın katılımcıyı ağırlamaya hazırlanan etkinlikte Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, L'OREAL Türkiye Tüketici Ürünleri Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, BAT Global Teknoloji Müdürü Murat Coşar Ve çok daha fazla başarılı yönetici yer alacak.

Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak

L'OREAL Türkiye Tüketici Ürünleri Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen

BAT Global Teknoloji Müdürü Murat Coşar


Yönetim ve Mühendislik Günleri ÜCRETSİZ, ENGELSİZ ve SERTİFİKALI olarak 26-27-28 Şubat 2021 tarihinde online olarak gerçekleşecek.
Katılım ve detaylı bilgi için: bit.ly/ymg21kayit

Etkinlik hakkında:

Yönetim ve Mühendislik Günleri, her yıl Verimlilik Topluluğu tarafından düzenlenen, öğrenciler ile alanında başarılı şirketleri ve yetkin konuşmacıları buluşturarak bilgi aktarımı sağlamayı hedefleyen bir seminer etkinliğidir. Üç gün süren etkinlikte seminerler, paneller ve söyleşiler ile katılımcıların en üst düzeyde faydalanması ve lider konuşmacıların tecrübe aktarımı yoluyla genç mühendis ve yönetici adaylarına benzersiz bir kişisel gelişim fırsatı sunması amaçlanmaktadır. Yönetim ve Mühendislik Günleri sadece ODTÜ’nün değil, aynı zamanda Ankara’nın da en büyük etkinliklerinden bir tanesidir. Ağırladığı konuşmacılarla ve iş birliği yaptığı şirketlerle desteklenmektedir ve ulusal çapta katılımcı almaktadır.

21. Yönetim ve Mühendislik Günleri, 26-27-28 Şubat 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleşecektir.

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