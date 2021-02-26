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Nusaybin’e Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksekokulu yapılacak

Mardin’in Nusaybin ilçesine yapılacak Artuklu Üniversitesi Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu için protokol imzalandı.

Eğitim 26.02.2021, 15:19
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Nusaybin’e Neriman ve Celal Özel Meslek Yüksekokulu yapılacak

Mardin’in Nusaybin ilçesine yapılacak Artuklu Üniversitesi Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu için protokol imzalandı.

Valilik Dara toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Vali Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı Emre Yalçın, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, hayırsever iş adamı Ömer Özel ve iş adamı Özel’in babası Celal Özel katıldı. İmza töreninde konuşan Vali Demirtaş, Mardin’de gerçekleştirilen eğitim yatırımlarına dikkat çekerek, "Son bir ayda üniversitemizde ciddi anlamda değişiklikler olduğunu görüyoruz. Yaklaşık bir ay önce Midyat’ta kurulması planlanan Sanat ve Tasarım Fakültesi için GAİB Başkanı Mahsum Altunkaya ile protokol imzaladık. Yine Midyat ilçemizde yapılacak 200 kişilik öğrenci yurdu için Belediye Başkanımız Veysi Şahin ile protokol imzaladık" dedi.

Üniversitelerin bir ülkenin değişim ve dönüşümüne ön ayak olduğunu belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi:

"Mardin’i farklılaştıracak, gündemini değiştirecek projeler gerçekleştiriyoruz. Bu müjdelerimiz üniversitemiz ve sivil toplum örgütlerimiz ile devam edecek. İnşallah bu üniversitede hayırlı evlatlar, bu ülkeye hizmet edecek kişiler yetiştiririz. Bizim gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Gençlere sahip çıkılacak yer de kesinlikle üniversitelerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz, sanayilerimizdir. İnşallah yakında bir zamanda Nusaybin’de Organize Sanayi Bölgesi kuracağız. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz orada üretime, istihdama katkıda bulunacaklar. Hep birlikte bu ülkeyi, bu ili büyüteceğiz, geliştireceğiz. Üniversitenin Nusaybin’imize ve Mardin’imize hayırlı olmasını diliyorum."

Vali Demirtaş, hayırsever iş adamı Ömer Özel’e yetiştiği ilçeye yüksekokul binası yapacağı için teşekkür etti.

İnsanlık tarihinin ilk üniversitesi olan Nisibis Akademisi’nin Nusaybin’de kurulduğunu hatırlatan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ise Nusaybin’in üniversiteyi hak ettiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

İş adamı Ömer Özel de doğup büyüdüğü ilçeye vefanın bir nişanesi olacak Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu hizmet binasını inşa edecek olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Nusaybin Kaymakamı Emre Yalçın ise, desteklerinden dolayı Vali Demirtaş, Rektör Prof. Dr. Özcoşar ve binanın yapımını üstlenen iş adamı Ömer Özel ile ailesine teşekkür etti.

Konuşmaların ve üniversite projesinin tanıtılmasının ardından protokol imzalandı. Hayırsever iş adamı Ömer Özel tarafından anne ve babası adına yaptırılacak 4 bin 150 metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 4 bin 400 metrekare alana sahip 9 derslikte 270 öğrencinin eğitim öğretim göreceği yüksekokul binasının 2021-2022 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.
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