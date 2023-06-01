Nüfus müdürlükleri LGS için pazar günü açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 4 Haziran günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS), için nüfus müdürlüklerinin sınav günü hizmete açık olacağını duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) için nüfus müdürlüklerimiz açık olacaktır” ifadeleri yer aldı.