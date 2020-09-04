Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ortak olarak hayata geçireceği Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) için protokol imzalandı.

Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde ilk kez üç araştırma üniversitesinin ortak olarak hayata geçireceği NÖROM için protokol imza töreni düzenlendi. Gazi Üniversitesi Senato Salonu’daki imza törenine Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök katıldı.

NÖROM insan beyninin gizemini aydınlatmayı hedefliyor

NÖROM, biyolojik veya yapay sistemlerden elde edilen çevrimsel nörobilim verisini hesaplamalı nörobilim yöntemleri ile işlemleyerek, insan beyninin gizemini aydınlatmayı, tanısal ve tedaviye yönelik biyohedef tanımlamayı, yenilikçi cihaz, yapay zeka uygulamaları, nöroçip, sistem/hastalık modelleri geliştirmenin yanında, nörobilim ekosistemi için eğitim platformu oluşturmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen NÖROM’un proje yöneticileri olarak Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu, Prof. Dr. Metehan Çiçek, Prof. Dr. Uğur Halıcı, Prof. Dr. İlkay Ulusoy ve Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay yer alıyor.