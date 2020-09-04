NÖROM insan beyninin gizemini aydınlatmayı hedefliyor
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN ORTAK OLARAK HAYATA GEÇİRECEĞİ NÖROBİLİM VE NÖROTEKNOLOJİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ (NÖROM) PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ortak olarak hayata geçireceği Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) için protokol imzalandı.
Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde ilk kez üç araştırma üniversitesinin ortak olarak hayata geçireceği NÖROM için protokol imza töreni düzenlendi. Gazi Üniversitesi Senato Salonu’daki imza törenine Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök katıldı.
NÖROM insan beyninin gizemini aydınlatmayı hedefliyor
NÖROM, biyolojik veya yapay sistemlerden elde edilen çevrimsel nörobilim verisini hesaplamalı nörobilim yöntemleri ile işlemleyerek, insan beyninin gizemini aydınlatmayı, tanısal ve tedaviye yönelik biyohedef tanımlamayı, yenilikçi cihaz, yapay zeka uygulamaları, nöroçip, sistem/hastalık modelleri geliştirmenin yanında, nörobilim ekosistemi için eğitim platformu oluşturmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen NÖROM’un proje yöneticileri olarak Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu, Prof. Dr. Metehan Çiçek, Prof. Dr. Uğur Halıcı, Prof. Dr. İlkay Ulusoy ve Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay yer alıyor.
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